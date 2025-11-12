 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl įvykių Baltarusijoje primena vežėjams: „Turėti verslą Rusijoje ir Baltarusijoje buvo rizika“

2025-11-12 22:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 22:00

Bandydama spręsti su Baltarusija susijusias problemas Lietuvos vyriausybė turi jau ne tik balionų problemą, bet ir vidaus konfliktą su vežėjų verslu. O Lietuvos bendravimas su Baltarusija ir Kinija yra visai kitoks nei kaimynės Lenkijos ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir gali trukdyti ateityje.

Bandydama spręsti su Baltarusija susijusias problemas Lietuvos vyriausybė turi jau ne tik balionų problemą, bet ir vidaus konfliktą su vežėjų verslu. O Lietuvos bendravimas su Baltarusija ir Kinija yra visai kitoks nei kaimynės Lenkijos ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir gali trukdyti ateityje.

REKLAMA
15

Apie tai, ar mūsų Vyriausybės vykdoma užsienio politika tarnauja Lietuvos ekonominiams interesams, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku Remigijumi Motuzu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pradėjusi spręsti balionų, atskrendančių iš Baltarusijos, problemą, Lietuvos vyriausybė ne tik neišsprendė šios problemos, bet sukūrė naują. Ir mes dabar turime Baltarusijoje sulaikytus Lietuvos vilkikus, vežėjai patiria didžiulius nuostolius. Ar čia mes einame teisingu keliu? 

REKLAMA
REKLAMA

Iš tiesų, buvo laikoma, kad tai yra hibridinė ataka iš Baltarusijos. Iš tikrųjų mes turime žinių, kad Baltarusijos režimas ir specialios institucijos tą balionų paleidimą kontroliuoja, ir buvo įspėta ne kartą, jeigu nebus imamasi priemonių, kad bus uždarytos sienos. Ir sienos buvo uždarytos. Galbūt buvo per mažai suteikta informacijos apie sienų uždarymą vežėjams, kad tikslios datos nebuvo paskelbta ir galbūt dėl to susidarė tokia situacija.

REKLAMA

Bet kita vertus, turbūt negalima atmesti ir to faktoriaus, kad jau po 2015 metų, ypač 2017 metais, kai pati Rusija pritaikė tam tikras ekonomines sankcijas ir Baltijos šalims, ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms, investuoti, turėti verslą Rusijoje ir Baltarusijoje buvo rizika. Ir aš manau, kad visą tą laikotarpį mūsų verslas, turėdamas verslo Baltarusijoje ar keliaudamas per jos teritoriją, tam tikra prasme rizikavo. 

REKLAMA
REKLAMA

Mes žinome tik tiek, kad vėlgi turbūt pristigo komunikacijos ir tarp pačių vežėjų, kad uždarius tas sienas, kurios buvo uždarytos praėjusią savaitę, galėjo išvykti tie vilkikai iš Baltarusijos teritorijos. Bet turbūt dauguma iš jų manė, kad ir toliau galės keliauti iš Baltarusijos pusės, nes tame Vyriausybės nutarime yra pažymėta, kad uždarius sienas gali keliauti, gali atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją visi tie, kurie turi Lietuvos Respublikos pasą ar laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje užsieniečiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitaip tariant, jūs manote, kad jei vilkikų vairuotojai kažko nesuprato apie tai, ką čia ketina veikti Lietuvos vyriausybė, kaip ji toliau kariaus savo, ko gero, reiktų sakyti, vertybinius karus, tai jie patys ir kalti, kad nesuprato, Vyriausybė niekuo dėta? 

Ne, be jokios abejonės, Vyriausybė irgi yra (kalta – tv3.lt). Žinoma, kad jos buvo geriausias noras užbaigti savo misiją, nes kai paklausys vežėjų, prisipažins: „ir aš tiek daug nežinojau“.

REKLAMA

Pasirodo, kad tranzitas yra gana sudėtingas dalykas – nuo Azijos iki Vakarų, Europos Sąjungos valstybių kelis kartus keičiasi galbūt ir vairuotojai, ir perkabinamas tranzitas, ir taip toliau. Galbūt visi, be jokios abejonės, norėjo kuo geriausiai išspręsti tas problemas. Pagaliau tie vilkikai, vežėjai turi tam tikrus įsipareigojimus, yra sutartys su konkrečiais tiekėjais. Žinoma, jie norėjo užbaigti. O šiandien aš manau, kad iš tiesų Vyriausybės ir politikų uždavinys yra padėti iki galo išspręsti tą problemą. 

REKLAMA

Bet Vyriausybės vadovė pasakė, kad vilkikų vežėjai emocingai sureagavo ir nereikėjo taip emocingai reaguoti. Iš karto buvo jų reakcija. Kokios čia gali būt emocijos, jeigu patiriami didžiuliai nuostoliai? 

Aš manau, kad visada reikia būti labai atidiems. Yra, pagaliau, ne tik Vyriausybė, yra patarėjai ir, sakykime, priimant sprendimus, yra kolegialūs sprendimai. Pagaliau yra Susisiekimo ministerija, kuri dalyvauja, Ekonomikos ministerija, kuri galbūt Vyriausybės posėdžio metu turėjo įspėti ir pakalbėti ir numatyti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį. Aš manau, kad premjerės emocinis reagavimas irgi buvo dėl to, kad vežėjai grasina, kad jie streikuos Vilniuje, Briuselyje ir kitur.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pone Motuzai, kelis žodžius gal pasakytumėte apie mūsų užsienio politikos ypatumus. Mūsų strateginė partnerė ir kaimynė Lenkija turi kuo puikiausius santykius su Kinija, Kinijos investicijos Lenkijoje yra labai didelės. Mes su Kinija diplomatinių santykių nebeturime, nutraukėme. Dabar Amerika gerina santykius su Baltarusija, kalba apie verslo santykių plėtojimą ir pan. Mes su Baltarusija ilgainiui tik bloginame savo santykius. Kas tai per politika, kuri neįsipaišo net į mūsų strateginių partnerių, Vakarų sąjungininkų ir kaimynų politiką? 

REKLAMA

Žinoma, kad patys svarbiausi politikos formuotojai yra prezidentas kartu su Vyriausybe šiame etape su Užsienio reikalų ministerija. Kita vertus, mes laikomės ir bendros Europos Sąjungos pozicijos. Kalbant apie Kiniją, mes jau ne kartą apie tai kalbėjome – šiuo metu yra dedamos pastangos. Bet žinoma, kad pagrindinis reikalavimas yra Taivano atstovybės pavadinimas, kuris sujaukė viską. 

REKLAMA

Bet estai sugebėjo pasipriešint šitai pagundai. O mes – ne. 

Norima, kad būtų laikinųjų reikalų patikėtinių biurai ar atstovai, kurie ir iš tikrųjų spręstų problemas. Aš suprantu ir įsivaizduoju, nes dirbau Maskvoje, kad jeigu ir esant blogai situacijai diplomatinis atstovavimas yra reikalingas. Jeigu mes sakome, kad ten režimas ar kažkas vykdo ne tokią politiką, mes turime matyti, iš pirmų lūpų girdėti, būti ten ir informuoti savo valstybę, kad galėtų priimti atitinkamus veiksmus ir apsisaugoti.

Visą pokalbį žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
Baltarusija įvardijo sąlygą, kada leistų įvažiuoti vilkikams į Lietuvą (99)
V. Kondratovičius, siena su Baltarusija (tv3.lt koliažas)
Lenkija dar kelias savaites neatidaro pasienio punktų su Baltarusija, tada Lietuvos lauks išbandymas (53)
Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka įvardijo kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (74)
Inga Ruginienė, Aleksandras Lukašenka ir Donaldas Tuskas (tv3.lt koliažas)
Lenkija derasi su Baltarusija? Lietuva tęsia pasienio punktų uždarymą, Lenkija žada 2 atverti (63)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Deje
Deje
2025-11-12 22:06
Rizika yra turėti reikalu su Lietuvos valdžia kuriai nerūpi verslas ir ekonomika .
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-11-12 22:25
Supratom. Geriau turėti verslą Vilniuje, Gedimino prospekte ar kažkur greta. Ir geriau ne verslą, o krėslą valdiškam kabinete.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų