  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė: „Rail Baltica“ statybai – papildomai 18,4 mln. eurų

2025-11-12 13:26 / šaltinis: BNS
2025-11-12 13:26

Vyriausybė trečiadienį nutarė skirti dar 18,353 mln. eurų europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ statybos projektui. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. 

„Rail Baltica“ teikia naują finansavimo paraišką statybos darbams vykdyti (nuotr. bendrovės)

0

Projektas įgyvendinamas sparčiau nei planuota, todėl Susisiekimo ministerija paprašė skirti papildomų lėšų, rašoma projekto aiškinamajame rašte. 

Rengiant 2025 metų biudžeto projektą lėšų tam buvo suplanuota, tačiau projektą įgyvendinant sparčiau atsirado papildomų lėšų poreikis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Projektą įgyvendinanti bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) spalio pradžioje pradėjo kloti pirmuosius „Rail Baltica“ bėgius – 8,8 kilometro ilgio atkarpą ruože tarp Šveicarijos ir Žeimių už 16,8 mln. eurų (be PVM) tiesia jungtinės veiklos partneriai – Vokietijos „Leonhard Weiss International“ ir jos padalinys Estijoje „Leonhard Weiss“.

Vėliau bus projektuojami bėgiai atkarpoje nuo Žeimių į šiaurę, Panevėžio kryptimi, o jie bus pradėti tiesti 2027 metais.

BNS rašė, jog sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas anksčiau sakė, kad vėžės statybai iki Latvijos sienos reikia maždaug 5,5 mlrd. eurų. Jo teigimu, apie 1,5 mlrd. eurų Lietuva jau turi, o dar 4 mlrd. eurų tikimasi gauti iš 2028–2034 metų Europos Sąjungos biudžeto.

