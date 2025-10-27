Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skelbia apie pasirengimą „Rail Baltica“ statyboms nuo Lenkijos sienos iki Jiesios upės

2025-10-27 14:44 / šaltinis: BNS
2025-10-27 14:44

Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) baigė penktąjį europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ ruožo nuo Lenkijos sienos iki Jiesios upės Kauno rajone žemės paėmimo visuomenės poreikiams etapą.

Geležinkelis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

0

Ruožas yra parengtas statyboms pirmadienį pranešė centras.

Kalvarijos, Lazdijų ir Marijampolės savivaldybių teritorijose buvo paženklinta beveik 4 tūkst. žemės, miško ir inžinerinių tinklų sklypų, paimamų visuomenės poreikiams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šio „Rail Baltica“ etapo įgyvendinimas pareikalavo beveik viso ŽŪDC Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento darbuotojų susitelkimo bei itin tikslaus teisinio ir techninio darbo – nuo sklypų paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų parengimo iki sprendimų derinimo su Nacionaline žemės tarnyba, Registrų centru ir kitomis institucijomis.“, – pranešime teigė ŽŪDC Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento direktorius Gintautas Vasiliauskas, 

BNS rašė, jog vystant projektą sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.

„Rail Baltica“ finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė siekia apie 10 mlrd. eurų, o Lietuvai projektui iš 2028–2034 metų ES biudžeto reikės apie 4 mlrd. eurų.

