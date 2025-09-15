Trys Baltijos šalys susitarė dėl 1,77 mlrd. eurų vertės „Rail Baltica“ elektrifikavimo

„Pirmą kartą turime pilną visų trijų Baltijos šalių („Rail Baltica“ – BNS) statybos ir dizaino kontraktą, skirtą elektrifikuoti geležinkelį visose trijose šalyse“, – žurnalistams po pasirašymo teigė bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail“ vadovas Markas Kivila.
Pasak jo, iš viso bus elektrifikuota 2,4 tūkst. kilometrų geležinkelio, įrengta 50 tūkst. stulpų ir 10 elektros stočių.
„Susitarimu įsipareigojome pirmąjį projekto etapą baigti 2030 metais – tai yra tikslas, kurio siekiame visose trijose šalyse. Tai bus iššūkių keliantis kontraktas“, – teigė M. Kivila.
Vien Lietuvoje elektrifikavimo darbų vertė sieks 818 mln. eurų.
„Modernus geležinkelis neįsivaizduojamas be elektrinių traukinių. Natūralu, kad padarius sankasų statybos darbus būtina pakabinti elektros tinklą, kuris leis važiuoti greitai ir taip pat išmetant kuo mažiau teršalų. Šis projektas per visas Baltijos šalis yra pats didžiausias geležinkelių srityje“, – sakė „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!