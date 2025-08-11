Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pirmadienį pasirašoma „Rail Baltica“ ruožo nuo Kauno iki Lenkijos sienos projektavimo sutartis

2025-08-11 06:44 / šaltinis: BNS
2025-08-11 06:44

Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) ir Vokietijos geležinkelių inžinerijos kompanija „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ pirmadienį Kaune pasirašys europinės vėžės geležinkelio linijos „Rail Baltica“ ruožo nuo Kauno iki Lenkijos sienos projektavimo sutartį, pranešė LTG.

„Rail Baltica“ projektas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) ir Vokietijos geležinkelių inžinerijos kompanija „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ pirmadienį Kaune pasirašys europinės vėžės geležinkelio linijos „Rail Baltica“ ruožo nuo Kauno iki Lenkijos sienos projektavimo sutartį, pranešė LTG.

REKLAMA
0

Pasirašyme turėtų dalyvauti susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, LTG grupės vadovas Egidijus Lazauskas, „RB Rail“ veiklos direktorius Marius Narmontas ir „Deutsche Bahn Engineering & Consulting“ tarptautinių rinkų ir konsultacijų vadovas  Stefanas Geispergeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rail Baltica“ atkarpos tarp Kauno ir sienos su Lenkija projektuotojo konkursą LTG infrastruktūros įmonė „LTG Infra“ paskelbė 2023 metų gruodį. Tuomet sutartį su projektuotoju planuota pasirašyti 2024-ųjų pradžioje, o techninius darbo projektus parengti 2025 metų pradžioje.

REKLAMA
REKLAMA

2024 metų pradžioje skelbta, kad Susisiekimo ministerija ruošiasi išpirkti žemę, reikalingą šiam ruožui, – 144 žemės sklypus Kalvarijų, Marijampolės, Prienų rajono, Kazlų Rūdos ir Kauno rajono teritorijose.

REKLAMA

Šiame „Rail Baltica“ ruože bus tiesiamas naujas dvikelis, jis eis per naujas teritorijas, o kur leis techninės galimybės, bus panaudojamas esamas geležinkelis. Marijampolėje, Kazlų Rūdoje ir Šeštokuose taip pat planuojamos regioninės stotys, o iš viso numatoma pastatyti 116 naujų statinių – tunelių, tiltų, viadukų, gyvūnų perėjų, pralaidų.

Naujų žemių paėmimo problema 2023 metais buvo svarstoma ir Seimo komitetuose – kai kurie tuometiniai parlamentarai nuogąstavo, kad dėl tokių valstybės planų bus griaunami arba išardomi ūkiai, sodybos, perskiriami namai, ūkiniai pastatai. 

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, jog sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.

Lietuva iki liepos buvo užsitikrinusi 1,6 mlrd. eurų paramos projektui iki 2030 metų, o papildomai siekiama gauti dar 4 mlrd. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų