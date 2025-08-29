Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LTG planuoja įsigyti naujus traukinius vietiniams maršrutams „Rail Baltica“ vėže

2025-08-29 10:43 / šaltinis: BNS
2025-08-29 10:43

Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ planuoja įsigyti naujus traukinius, skirtus vietiniams maršrutams būsima europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ linija.  

„Rail Baltica“ (tv3.lt koliažas)

Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ planuoja įsigyti naujus traukinius, skirtus vietiniams maršrutams būsima europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ linija.  

REKLAMA
0

Naujieji regioniniai traukiniai bus pritaikyti „Rail Baltica“ vėžei ir atitiks tiek tarptautinius, tiek nacionalinius infrastruktūros techninius reikalavimus. Juose bus įrengta apie 200 sėdimų vietų, pirmos ir antros klasės vagonai, specialios zonos dviračiams, taip pat patogumai keleiviams su negalia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maksimalus traukinių greitis sieks 200 kilometrų per valandą. 

Įgyvendindama šį projektą, „LTG Link“ bendradarbiaus su Latvijos „Vivi“ ir Estijos „Elron“ vežėjais, su kuriais jau pasirašytas ketinimų susitarimas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors traukiniai bus techniškai identiški, kiekvienas operatorius turės savo atskirą riedmenų parką, skirsis spalviniai ir dizaino elementai, atspindintys atskirtus prekės ženklus.  

REKLAMA

Apie planus įsigyti iki penkių naujų greitųjų keleivinių traukinių susisiekimui šalies viduje būsimu geležinkeliu „Rail Baltica“ ketvirtadienį pranešė ir Estijos keleivių pervežimo geležinkeliais operatorė „Elron“.

Jos pranešime nurodoma, kad numatoma tokio pirkimo, kurį tikimasi paskelbti rudenį, kaina siektų 60–75 mln. eurų, neskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, jog sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.

Lietuva iki liepos buvo užsitikrinusi 1,6 mlrd. eurų paramos projektui iki 2030 metų, o papildomai siekiama gauti dar 4 mlrd. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų