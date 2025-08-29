Naujuoju LTG grupės finansų direktoriumi tapo Rumskas

Kaip rašoma bendrovės pranešime, finansų strategas, procesų bei efektyvinimo ekspertas rūpinsis grupės finansų stabilumu, toliau įgyvendinant strateginius projektus, plečiant naujų krovinių ir keleivių maršrutų geografiją bei kuriant saugią aplinką tolesniam pajamų augimui, infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai.
„Prie LTG grupės vadovų komandos prisijungia patyręs profesionalas, turintis ilgametę finansų srities ir vadovavimo patirtį tiek Lietuvoje, tiek Baltijos regione. Tikiu, kad jo kompetencijos finansų valdyme ir patirtis diegiant efektyvumo sprendimus bei užtikrinant tvarią plėtrą bus itin svarbi įgyvendinant LTG strateginius projektus bei užtikrinant skaidrią, patikimą ir ilgalaikę grupės finansinę veiklą“, – cituojamas LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
Pažymima, jog naujasis LTG grupės finansų direktorius turi daugiau nei 25 metų vadovavimo patirtį finansų ir operacijų srityse Lietuvoje, kitose Baltijos šalyse bei Lenkijoje.
Prieš prisijungdamas prie LTG grupės, pastaruosius penkerius metus A. Rumskas dirbo PZU grupės įmonėse Baltijos šalyse – buvo valdybų nariu ir finansų direktoriumi, taip pat vadovavo bendrovei „PZU Lietuva gyvybės draudimas“.
Anksčiau jis devyniolika metų dirbo tarptautinėje „Aviva“ grupėje: devynerius iš jų praleido Lenkijoje, kur ėjo „Aviva Polska“ grupės operacijų direktoriaus ir valdybos vicepirmininko pareigas bei vadovavo grupei priklausančiam kompetencijų centrui, teikusiam ekspertines finansų paslaugas grupės bendrovėms visame pasaulyje.
A. Rumsko kompetencijos apima finansų valdymą, verslo plėtrą, skaidrios finansinės atskaitomybės užtikrinimą, rizikų ir srautų valdymą, prognozių rengimą bei ilgalaikį planavimą.
