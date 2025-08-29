Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

JAV panaikino muitų lengvatas mažoms siuntoms, įvežamoms į šalį iš užsienio

2025-08-29 07:51 / šaltinis: BNS
2025-08-29 07:51

Jungtinės Valstijos penktadienį panaikino muitų lengvatas mažoms siuntoms, įvežamoms į šalį iš užsienio.

Siuntos (asociatyvi nuotrauka). Lietuvos pašto nuotr.

Jungtinės Valstijos penktadienį panaikino muitų lengvatas mažoms siuntoms, įvežamoms į šalį iš užsienio.

0

Šis žingsnis sukėlė smulkiųjų įmonių susirūpinimą ir perspėjimus apie kainų šuolius vartotojams.

Prezidento Donaldo Trumpo administracija, panaikindama neapmokestinamąjį režimą siuntoms, kurių vertė yra 800 dolerių (686 eurai) ar mažesnė, motyvuoja savo sprendimą tuo, kad mažos vertės siuntos naudojamos siekiant išvengti muitų ir narkotikų kontrabandai.

Vis dėlto kai kuriems asmeniniams daiktams ir dovanoms išimtys vis dar galioja.

Didėjant susirūpinimui dėl muitų poveikio, 25 šalys, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Indiją ir Australiją, jau nusprendė sustabdyti daugumos siuntų pristatymą į Jungtines Valstijas, šią savaitę pranešė Jungtinių Tautų (JT) pašto agentūra.

„Šios paslaugos bus sustabdytos, kol bus gauta daugiau informacijos apie tai, kaip JAV valdžios institucijos įgyvendins (paskelbtas) priemones, taip pat apie faktinį reikiamų veiklos pokyčių įgyvendinimą“, – teigiama paskelbtame pranešime.

