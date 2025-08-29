Akmenės LEZ pagamintą termolizės alyvą žada pirkti chemijos pramonės milžinė „Borealis AG“ (žiniasklaida)

Akmenės LEZ išsinuomotame 4,3 hektarų sklype projektuojama 7,1 tūkst. kvadratinių metrų gamykla, į kurią ketinama investuoti 15-16 mln. eurų, sukurti maždaug 30-40 naujų darbo vietų.
Gamykloje būtų perdirbama iki 15 tūkst. tonų rūšiuotų plastiko, kuris dabar neperdirbamas, o deginamas arba šalinamas sąvartynuose, atliekų ir pagaminama apie 12,8 tūkst. tonų termolizės alyvos – žaliavos, tinkančios polimero propileno gamybai.
„Prima Plastic“ veikla, jeigu viskas vyks pagal grafiką, prasidės 2027 metų trečią ketvirtį.
