  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Akmenės LEZ pagamintą termolizės alyvą žada pirkti chemijos pramonės milžinė „Borealis AG“ (žiniasklaida)

2025-08-29 07:31 / šaltinis: BNS
2025-08-29 07:31

Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) planuojama  plastiko perdirbimo termolizės būdu gamykla, kurioje įmonės „Prima Plastic“ iš plastiko atliekų pagamintą aukštos pridėtinės vertės produktą – termolizės alyvą – ketina pirkti Austrijos chemijos pramonės milžinė „Borealis AG“, penktadienį rašo „Verslo žinios“

Plastikas (nuotr. stop kadras)

0

Akmenės LEZ išsinuomotame 4,3 hektarų sklype projektuojama 7,1 tūkst. kvadratinių metrų  gamykla, į kurią ketinama investuoti 15-16 mln. eurų, sukurti maždaug 30-40 naujų darbo vietų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gamykloje būtų perdirbama iki 15 tūkst. tonų rūšiuotų plastiko, kuris dabar neperdirbamas, o deginamas arba šalinamas sąvartynuose, atliekų ir pagaminama apie 12,8 tūkst. tonų termolizės alyvos – žaliavos, tinkančios polimero propileno gamybai.

„Prima Plastic“ veikla, jeigu viskas vyks pagal grafiką, prasidės 2027 metų trečią ketvirtį.

