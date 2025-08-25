„UniCredit“ toliau didina faktinę valdomą Vokietijos „Commerzbank“ akcijų dalį

Italijos bankas ketina laikui bėgant konvertuoti visas likusias tokias priemones, o tai padidintų akcijų paketą iki apytikriai 29 procentų.
„Šiuo metu „UniCredit“ neplanuoja siekti įtraukti savo atstovų į „Commerzbank“ direktorių tarybą, tačiau toliau atidžiai stebės pastarojo pažangą stiprinant verslą ir kuriant vertę akcininkams, klientams bei visuomenei“, – teigiama pranešime.
Siekdamas perimti antrą pagal dydį Vokietijos skolintoją Italijos bankininkystės milžinas pernai rugsėjį paskelbė konsolidavęs apie 9,5 proc. „Commerzbank“ akcijų, o per kelis mėnesius įsigijo su jos akcijomis susietų išvestinių finansinių priemonių.
Liepos mėnesį paaiškėjo, jog „UniCredit“, konvertavęs „Commerzbank“ išvestines finansines priemones į akcijas, padidino akcijų paketą iki 20 proc. ir tapo didžiausiu akcininku.
„Commerzbank“ galimam “UniCredit“ perėmimui griežtai priešinosi, stengėsi mažinti sąnaudas bei pasiūlė akcininkams akcijų išpirkimo programą.
Vokietijos vyriausybė, kuriai vis dar priklauso 12,1 proc. akcijų paketas, taip pat griežtai pasisakė prieš „UniCredit“ siekius perimti „Commerzbank“, Italijos finansų grupės veiksmus pavadinusi „priešiškais“.
