  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„UniCredit“ toliau didina faktinę valdomą Vokietijos „Commerzbank“ akcijų dalį

2025-08-25 13:20 / šaltinis: BNS
2025-08-25 13:20

Italijos „UniCredit“ pranešė padidinęs efektyviąją valdomą Vokietijos „Commerzbank“ akcijų dalį iki 26 proc., konvertavęs dalį turėtų pastarojo išvestinių finansinių priemonių į akcijas.

„UniCredit“ gavo ECB pritarimą įsigyti beveik 30 proc. „Commerzbank“ akcijų BNS Foto

0

Italijos bankas ketina laikui bėgant konvertuoti visas likusias tokias priemones, o tai padidintų akcijų paketą iki apytikriai 29 procentų.

„Šiuo metu „UniCredit“ neplanuoja siekti įtraukti savo atstovų į „Commerzbank“ direktorių tarybą, tačiau toliau atidžiai stebės pastarojo pažangą stiprinant verslą ir kuriant vertę akcininkams, klientams bei visuomenei“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siekdamas perimti antrą pagal dydį Vokietijos skolintoją Italijos bankininkystės milžinas pernai rugsėjį paskelbė konsolidavęs apie 9,5 proc. „Commerzbank“ akcijų, o per kelis mėnesius įsigijo su jos akcijomis susietų išvestinių finansinių priemonių.

Liepos mėnesį paaiškėjo, jog „UniCredit“, konvertavęs „Commerzbank“ išvestines finansines priemones į akcijas, padidino akcijų paketą iki 20 proc. ir tapo didžiausiu akcininku.

„Commerzbank“ galimam “UniCredit“ perėmimui griežtai priešinosi, stengėsi mažinti sąnaudas bei pasiūlė akcininkams akcijų išpirkimo programą.

Vokietijos vyriausybė, kuriai vis dar priklauso 12,1 proc. akcijų paketas, taip pat griežtai pasisakė prieš „UniCredit“ siekius perimti „Commerzbank“, Italijos finansų grupės veiksmus pavadinusi „priešiškais“.

