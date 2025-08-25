Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Visos pramonės produkcijos vertė liepą sumažėjo 1,8 proc.

2025-08-25 13:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 13:03

Išankstiniais duomenimis, 2025 m. liepą visos pramonės produkcijos vertė Lietuvoje sudarė 2,8 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su birželiu, sumažėjo 1,8 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Vienai pramonės šakai Lietuvoje – prasti popieriai: bankrutuoja ištisi verslai

Išankstiniais duomenimis, 2025 m. liepą visos pramonės produkcijos vertė Lietuvoje sudarė 2,8 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su birželiu, sumažėjo 1,8 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

0
Per mėnesį 77,5 proc. sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija, popieriaus ir popieriaus gaminių – 9,6 proc., o medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos produkcija – 9,4 proc.

Tiesa, tuo metu padidėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo – 41,4 proc., drabužių siuvimo – 11,1 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 7,4 proc.

2025 m. liepą, palyginti su 2024 m. liepa, pramonės produkcija padidėjo 0,7 proc.

Visi rodikliai pateikiami palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

