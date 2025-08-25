Visos pramonės produkcijos vertė liepą sumažėjo 1,8 proc.

Per mėnesį 77,5 proc. sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija, popieriaus ir popieriaus gaminių – 9,6 proc., o medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos produkcija – 9,4 proc.
Tiesa, tuo metu padidėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo – 41,4 proc., drabužių siuvimo – 11,1 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 7,4 proc.
2025 m. liepą, palyginti su 2024 m. liepa, pramonės produkcija padidėjo 0,7 proc.
Visi rodikliai pateikiami palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
