„Lego“ susižėrė rekordines pusmečio pajamas

Veiklos pelnas augo 10 proc. iki 9 mlrd. kronų (1,2 mlrd. eurų), grynasis pelnas – taip pat 10 proc. iki 6,5 mlrd. kronų (870 mln. eurų).
„Tai buvo geriausia pirmoji metų pusė mūsų veiklos istorijoje. Turime rekordines pajamas, rekordinį veiklos pelną, rekordinį grynąjį pelną... Esame labai patenkinti“, – pabrėžė „Lego“ generalinis direktorius Nielsas Christiansenas (Nilsas Kristiansenas).
Per pirmus šešis šių metų mėnesius „Lego“ pasaulyje atidarė 24 naujas parduotuves, jų skaičių pasaulyje padidindama iki beveik 1,1 tūkstančio. Be to, balandį pradėjo veikti nauja žaislų gamykla Vietname – šeštoji pasaulyje.
1932 metais „Lego“ įkūręs Ole Kirkas Kristiansenas įmonę pavadino pagal danišką žodžių junginį „leg godt“, reiškiantį „žaisk gerai“.
Danijos spalvotų plytelių gamintoja turi 31,3 tūkst. darbuotojų, jos produkcija prieinama daugiau kaip 120 šalių.
