„Urbo“ banko grynasis pelnas šiemet traukėsi pusantro karto

„Šių metų pirmo pusmečio banko pelną mažino besitraukiančios įmokų surinkimo ir operacijų užsienio valiuta pajamos. Taip pat – dėl mažinamų bazinių palūkanų mažėjančios palūkaninės pajamos, bendras nepagrindinių banko veiklos apimčių mažėjimas ir operacinės išlaidos, pavyzdžiui, investicijos į elektroninių atsiskaitymo sistemų plėtrą“, – pranešime sakė „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.
Tuo metu banko pajamos šiemet augo 4,5 proc. ir siekė 11,6 mln. eurų, o turtas sudarė 688 mln. eurų ir buvo didesnis nei prieš metus.
Šiemet banko išduotų paskolų apimtys augo daugiau nei 43 proc., iki 482 mln. eurų, o indėlių portfelis per metus padidėjo daugiau nei penktadaliu – iki 596 mln. eurų.
2025 m. birželio pabaigoje „Urbo“ banke dirbo 281 darbuotojas, jo klientų aptarnavimo tinklą sudarė 25 teritoriniai padaliniai.
