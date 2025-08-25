Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Urbo“ banko grynasis pelnas šiemet traukėsi pusantro karto

2025-08-25 10:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 10:19

Palyginti su praėjusiais metais, šių metų pirmąjį pusmetį lietuviško kapitalo „Urbo“ bankas grynasis pelnas mažėjo pusantro karto – nuo 4,4 iki 2,9 mln. eurų.

Urbo bankas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Palyginti su praėjusiais metais, šių metų pirmąjį pusmetį lietuviško kapitalo „Urbo“ bankas grynasis pelnas mažėjo pusantro karto – nuo 4,4 iki 2,9 mln. eurų.

REKLAMA
0

„Šių metų pirmo pusmečio banko pelną mažino besitraukiančios įmokų surinkimo ir operacijų užsienio valiuta pajamos. Taip pat – dėl mažinamų bazinių palūkanų mažėjančios palūkaninės pajamos, bendras nepagrindinių banko veiklos apimčių mažėjimas ir operacinės išlaidos, pavyzdžiui, investicijos į elektroninių atsiskaitymo sistemų plėtrą“, – pranešime sakė „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu banko pajamos šiemet augo 4,5 proc. ir siekė 11,6 mln. eurų, o turtas sudarė 688 mln. eurų ir buvo didesnis nei prieš metus.

REKLAMA
REKLAMA

Šiemet banko išduotų paskolų apimtys augo daugiau nei 43 proc., iki 482 mln. eurų, o indėlių portfelis per metus padidėjo daugiau nei penktadaliu – iki 596 mln. eurų.

2025 m. birželio pabaigoje „Urbo“ banke dirbo 281 darbuotojas, jo klientų aptarnavimo tinklą sudarė 25 teritoriniai padaliniai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų