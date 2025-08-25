Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Bonava Lietuva“ į plėtrą sostinėje planuoja investuoti apie 170 mln. eurų

2025-08-25 09:57 / šaltinis: BNS
2025-08-25 09:57

Švedijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Bonava Lietuva“ į daugiabučių projektų plėtrą sostinėje ketina investuoti apie 170 mln. eurų. 

Būstas BNS Foto

0

Kaip BNS pirmadienį teigė įmonės vadovas Remigijus Pleteras, „Bonava Lietuva“ šiuo metu aktyviai ieško dviejų–keturių teritorijų projektų vystymui, jų įsigijimui numatoma išleisti apie 20 mln. eurų.

Tuo metu į daugiabučių vystymą, kuriuose rinkai būtų siūloma apie 1–1,5 tūkst. butų, investicijos siektų apie 150 mln. eurų. 

„Domina visos miesto vietos, išskyrus centrinę dalį, nes bendrovės vysto prieinamus – įperkamus būstus, kurie dažniausiai statomi sostinės miegamuosiuose mikrorajonuose“, – BNS sakė R. Pleteras. 

Anot jo, daugiabučių statybos darbus įmonė pradėtų iš karto po sklypų įsigijimų. 

„Bendrovė vykdo ilgalaikį planavimą ir turi ambicijų augti, taip pat iš anksto apsirūpinti teritorijomis verčia lėti statybų leidimo išdavimo procesai, todėl geriau turėti žemės ir imtis planavimo bei reikiamų procedūrų iš anksto“, – teigė „Bonava Lietuva“ vadovas. 

Nuo 2019 metų Lietuvoje veikianti bendrovė savo portfelyje turi daugiau nei 2 tūkst. jau pastatytų ir planuojamų statyti butų.

Įmonė vysto projektus išskirtinai Vilniuje, o tarptautinė „Bonava“ grupė veikia Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje.

Šiuo metu visa grupė vienu metu stato daugiau nei 10 tūkst. būstų.

