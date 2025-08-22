„KN Energies“ pajamos per pusmetį ūgtelėjo 20 proc., iki 51,1 mln. eurų

Tuo metu įmonės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) minėtu laikotarpiu ūgtelėjo 25 proc. ir sudarė 27,2 mln. eurų.
Pasak bendrovės, šiemet SGD terminale beveik pusantro karto išaugo išdujinimo ir perkrovos apimtys.
Bendrovės duomenimis, iš viso per pusmetį įmonė iš 42 laivų perkrovė 924 tūkst. tonų SGD, iš kurių 118,9 tūkst. tonų Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje perkrauta į SGD autocisternas. Daugiausia SGD – apie 70 proc. – pirmąjį pusmetį dujovežiais atgabenta iš JAV.
Tuo metu skystųjų produktų terminaluose buvo pakrauta 4 proc. mažiau (1,83 mln. tonų) skystųjų energijos produktų. Nepaisant to, finansiniai rezultatai segmente gerėjo: pajamos augo 3 proc. – nuo 14,6 iki 15 mln. eurų, EBITDA padidėjo 15 proc. – nuo 6 iki 6,9 mln. eurų, o grynasis pelnas šoktelėjo 21 proc. – nuo 3,1 iki 3,7 mln. eurų.
