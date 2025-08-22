Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„KN Energies“ pajamos per pusmetį ūgtelėjo 20 proc., iki 51,1 mln. eurų

2025-08-22 09:51 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:51

Tarptautinė energijos terminalų operatorė „KN Energies" šių metų pirmąjį pusmetį gavo 51,1 mln. eurų pajamų – 20 proc. daugiau nei prieš metus.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Tarptautinė energijos terminalų operatorė „KN Energies“ šių metų pirmąjį pusmetį gavo 51,1 mln. eurų pajamų – 20 proc. daugiau nei prieš metus.

0

Tuo metu įmonės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) minėtu laikotarpiu ūgtelėjo 25 proc. ir sudarė 27,2 mln. eurų.

Pasak bendrovės, šiemet SGD terminale beveik pusantro karto išaugo išdujinimo ir perkrovos apimtys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovės duomenimis, iš viso per pusmetį įmonė iš 42 laivų perkrovė 924 tūkst. tonų SGD, iš kurių 118,9 tūkst. tonų Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje perkrauta į SGD autocisternas. Daugiausia SGD – apie 70 proc. – pirmąjį pusmetį dujovežiais atgabenta iš JAV. 

Tuo metu skystųjų produktų terminaluose buvo pakrauta 4 proc. mažiau (1,83 mln. tonų) skystųjų energijos produktų. Nepaisant to, finansiniai rezultatai segmente gerėjo: pajamos augo 3 proc. – nuo 14,6 iki 15 mln. eurų, EBITDA padidėjo 15  proc. – nuo 6 iki 6,9 mln. eurų, o grynasis pelnas šoktelėjo 21 proc. – nuo 3,1 iki 3,7 mln. eurų. 

