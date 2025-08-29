Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kauno LEZ investicijos artėja prie 2 mlrd. eurų

2025-08-29 08:50 / šaltinis: BNS
2025-08-29 08:50

 Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) pritrauktos investicijos artėja prie 2 mlrd. eurų, iš kurių beveik pusę sudaro tiesioginės užsienio investicijos, o įsikūrus veiklą čia jau suplanavusioms įmonėms, darbo vietų būtų apie 9 tūkstančiai, penktadienį pranešė LEZ. 

Pinigai, eurai, grynieji, moneta (Fotodiena.lt)

0

Laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas sako, kad LEZ sėkmė rodo, kad toks modelis Lietuvoje veikia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime galimybių šį principą taikyti plačiau – regionuose kurti patikimą infrastruktūrą, kuri traukia gamybą, technologijas ir investuotojus“, – pranešime teigia jis.  

Kauno LEZ investicijų pagrindą sudaro gamybos sektorius – virš 1,4 mlrd. eurų arba beveik 83 proc. visų investicijų. Apie 60 proc. yra tiesioginės užsienio investicijos, o didžiausią verslų dalį sudaro automobilių pramonės, elektronikos ir logistikos įmonės.

Bendra pritrauktų investicijų suma jau pasiekė 1,7 mln. eurų, iš kurių tiesioginės užsienio investicijos siekia 944 mln. eurų.

Pernai į valstybės biudžetą LEZ įmonės sumokėjo beveik 10 mln. eurų pelno mokesčio, o eksportas iš Kauno LEZ 2023 metais viršijo 860 mln. eurų, o tai sudarė beveik 3 proc. viso šalies eksporto.  

