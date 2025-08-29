Kauno LEZ investicijos artėja prie 2 mlrd. eurų

Laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas sako, kad LEZ sėkmė rodo, kad toks modelis Lietuvoje veikia.
„Turime galimybių šį principą taikyti plačiau – regionuose kurti patikimą infrastruktūrą, kuri traukia gamybą, technologijas ir investuotojus“, – pranešime teigia jis.
Kauno LEZ investicijų pagrindą sudaro gamybos sektorius – virš 1,4 mlrd. eurų arba beveik 83 proc. visų investicijų. Apie 60 proc. yra tiesioginės užsienio investicijos, o didžiausią verslų dalį sudaro automobilių pramonės, elektronikos ir logistikos įmonės.
Bendra pritrauktų investicijų suma jau pasiekė 1,7 mln. eurų, iš kurių tiesioginės užsienio investicijos siekia 944 mln. eurų.
Pernai į valstybės biudžetą LEZ įmonės sumokėjo beveik 10 mln. eurų pelno mokesčio, o eksportas iš Kauno LEZ 2023 metais viršijo 860 mln. eurų, o tai sudarė beveik 3 proc. viso šalies eksporto.
