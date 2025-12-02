 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis troškinys taps absoliučiu žiemos favoritu: skonis vertas 10 balų

2025-12-02 11:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 11:45

„Troškinys ale sriuba. Kaip bepavadinsi, taip nepagadinsi“, – savos gamybos aštrų kiaulienos troškinį apibūdino tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Aštrus kiaulienos troškinys (nuotr. Kviečiu į virtuvę_

"Troškinys ale sriuba. Kaip bepavadinsi, taip nepagadinsi", – savos gamybos aštrų kiaulienos troškinį apibūdino tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę" autorė Ingrida.

Reikės:

  • 500 g kiaulienos sprandinės;
  • Druskos pagal skonį;
  • Žiupsnio pipirų;
  • Žiupsnio maltų lauro lapų;
  • 1 a. š. mėsos pr.;
  • 2 skiltelės česnako;
  • 1 svogūno;
  • 1 morkos;
  • 1 raudonosios paprikos;
  • 0,5 poro;
  • 1 saliero stiebo;
  • 2 v. š. perlinių kruopų (brinkintų);
  • 3 bulvių;
  • Ryšulėlio svogūnų laiškų;
  • 1 a. š. adžikos;
  • 0,5 l vandens;
  • 2 pomidorų (naudojau savo šaldytus);
  • Šlakelio aliejaus.

Mėsą supjaustome kąsnio dydžio gabalėliais, pabarstome druska, pipirais, mėsos prieskoniais, lauro lapais, smulkintu česnaku.

Daržoves nulupame. Svogūną, porą, česnaką supjaustome smulkiais gabalėliais, bulves kubeliais, papriką kubeliais, morką sutarkuojame.

Troškintuve įkaitiname aliejų, sudedame mėsos gabalėlius ir pakepiname, kol ši gražiai apskrus. Sudedame smulkintas daržoves, išskyrus  bulves ir pakepiname, keletą min..

Sudedame smulkintus pomidorus, adžiką, suberiame perlines kruopas, bulvių gabalėlius, užpilame vandeniu, pagardiname druska. Troškiname apie 30–40 min. Pabarstome smulkintais svogūnų laiškais.

