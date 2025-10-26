Į troškinį įdėkite 1 ingrediento: mėsa tiesiog tirps burnoje

Troškiniai yra vienas iš jaukiausių patiekalų, jų labai užsinori rudenį, tačiau troškinius lengva sugadinti, jei naudojami netinkami ingredientai.
Į troškinį įpilkite balzaminio acto – suminkštinsite mėsą
Tai patiekalas su daug mėsos, todėl troškinys gali būti sunkus ir riebus, jei jo tinkamai nepagardinsite, kad subalansuotumėte skonius, rašo express.co.uk.
Kad to išvengtumėte, kulinarė ir tinklaraščio „The Recipe Rebel“ įkūrėja Ashley Fehr atskleidė, kad yra labai paprastas būdas kaskart pasigaminti tobulo skonio troškinį – tereikia panaudoti šiek tiek balzaminio acto.
„Šio troškinio skonis tiesiog yra nepaprastai gardus. Rūgštelė iš balzaminio acto ir natūralus medaus saldumas puikiai dera su kitais skaniais priedais, tokiais kaip Vorčesterio padažas, česnakai ir kt.“, – sakė Ashley.
Balzaminis actas yra rūgštus, todėl padeda subalansuoti kai kurių ryškesnių ingredientų, pavyzdžiui, pomidorų, kurie gali būti labai saldūs, skonį ir leidžia geriau atsiskleisti kitiems skoniams.
Jis taip pat išryškina daržovių ir mėsos skonius, todėl troškinys tampa žymiai aromatingesnis.
Įpylus šiek tiek balzaminio acto, taip pat suminkštės mėsa, ji taps švelnesnė – tiesiog tirps burnoje.
Balzaminio acto panaudojimas yra paprastas būdas pagerinti jautienos ar kitos mėsos troškinio skonį be didelių pastangų.
Jautienos troškinio receptas
Ashley dalinasi, kaip pasigaminti paprastą, bet skanų jautienos troškinį. Jums reikės:
- 450 g mažų bulvių (perpjautų pusiau);
- 450 g jautienos (supjaustytos gabalėliais);
- 3 didelių morkų (supjaustytų);
- 1 saliero stiebo (supjaustyto);
- Pusės vidutinio svogūno (supjaustyto);
- 3 česnako skiltelių (susmulkintų);
- 240 ml jautienos sultinio;
- 80 ml balzaminio acto;
- 2 šaukštų medaus;
- 2 šaukštų pomidorų tyrės;
- 2 šaukštų kukurūzų krakmolo;
- 1 šaukšto Vorčesterio padažo;
- Druskos ir pipirų pagal skonį.
Gaminimo eiga:
Įkaitinkite vieną šaukštą aliejaus dideliame puode ant vidutinės–didelės ugnies. Sudėkite jautieną ir apkepkite, kol gerai apskrus iš visų pusių.
Išimkite jautieną, sumažinkite kaitrą iki vidutinės, sudėkite supjaustytmus salierus, svogūnus ir česnakus, kepkite apie 3 minutes, kol suminkštės. Įdėkite supjaustytas morkas, bulves ir vėl sudėkite apkeptą jautieną.
Kitame dubenyje sumaišykite sultinį, balzaminį actą, medų, pomidorų tyrę, kukurūzų krakmolą ir Vorčesterio padažą. Pagardinkite druska ir pipirais, gerai išmaišykite ir supilkite į puodą.
Užvirkite, tada sumažinkite kaitrą, uždenkite dangčiu ir troškinkite apie 2 valandas, kol bulvės suminkštės. Skanaus!
