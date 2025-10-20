Atrado labai skanų troškinį: mėsa išverda minkštutėlė

10 asmenų, apie 60 min. Reikės: 1,5 kg jautienos nugarinės; 1/2 šaukšteliai druskos; 1/2 šaukšteliai maltų pipirų; 1/2 šaukšteliai dž. raudonėlio; 1 šaukštelis dž. čiobrelio; 1/2 šaukštelio dž. rozmarino; 5-6 šaukštai miltų; 1 svogūnas; 1 aitrusis pipiras; 3 skiltelės česnako; 5 didelės bulvės; 2 morkos; 6 šaukštai pomidorų padažo; 440 ml tamsaus alaus; 1 lauro lapas; 1 šaukštas Vorčesterio padažo; apie 1 l jautienos sultinio; aliejaus kepimui.
Airiško jautienos troškinio receptas
Dubenyje raudonėlį, čiobrelį, rozmarinus, druską bei pipirus sumaišome su miltais. Į miltų mišinį sudedame vieno kąsnio gabalais supjaustytą jautieną ir gerai išmaišome, kad mėsa pasidengtu miltais.
Keptuvėje įkaitiname aliejų ir ant stiprios kaitros apkepiname jautieną. Dėkite po kelis gabaliukus, nes mėsa turi apskrusti, o ne troškintis.
Išimame mėsą iš keptuvės. Į keptuvę sudedame smulkintą pusžiedžiais svogūną, griežinėliais pjaustytas morkas, aitrųjį pipirą, kubeliais pjaustytas bulves ir apkepiname.
Daržoves sudedame į puodą, skirtą troškinimui, ant viršaus sudedame apkepintą jautieną, dedame pomidorų padažą, vorčesterio padažą, pilame alų, jautienos sultinį, dedame lauro lapą ir uždengus troškiname apie 40 min., kol daržovės suminkštės. Pagardiname druska bei pipirais.
P. S. jei trūksta skysčio – įpilame vandens. Skanaus.