  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Išvardijo, kurios mėsos rūšys labiausiai kenkia jūsų sveikatai: kiti valgo dvigubai net nesusimąstydami

2025-11-24 13:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-11-24 13:50

Mėsa iš esmės yra daugumos žmonių raciono pagrindas.

Mėsa (nuotr. shutterstock.com)

Mėsa iš esmės yra daugumos žmonių raciono pagrindas.

0

Tačiau, kaip rašo leidinys Parade, kardiologai teigia, kad kai kurios jos rūšys gali turėti neigiamą poveikį mūsų sveikatai apskritai, ypač širdies sveikatai.

Kaip mėsa veikia sveikatą

Nors mėsa neabejotinai yra pagrindinis baltymų ir geležies šaltinis žmonėms, sergantiems anemija, tačiau, kaip teigiama viename 2021 m. tyrime, ji kelia padidintą riziką susirgti kai kuriomis rimtomis ligomis, įskaitant širdies ligas, plaučių uždegimą ir diabetą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigia medicinos mokslų daktarė Joyce Oen-Xiao, didžiausią naudą širdies sveikatai teikia augalinė mityba, ypač cholesterolio ir kraujospūdžio mažinimo atžvilgiu.

„Tai susiję su riebalų nebuvimu ir dideliu ląstelienos kiekiu augaluose, kurie taip pat padeda mažinti cholesterolio lygį.

Padidėjęs daržovių, vaisių, neskaldytų grūdų, ankštinių, pupelių ir riešutų vartojimas racione yra susijęs su mažesne mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika“, – sako ji.

Kardiologo nuomone, blogiausia mėsa širdies sveikatai

Daktarė Oen-Xiao sako, kad iš tiesų yra dvi rūšys mėsos, kurios kenkia širdies sveikatai. Pirmiausia tai raudona mėsa, ypač jos riebi dalis.

„Šioje mėsoje yra daug sočiųjų riebalų, kurie gali padidinti LDL cholesterolio lygį“, – pažymi ji. 

„Konkrečiai, didelis sočiųjų riebalų kiekis gali padidinti žalingo cholesterolio lygį, kuris gali kauptis širdies arterijose, sukeldamas sankaupas, kurios galiausiai gali užblokuoti kraujo tekėjimą arterijose.

Ši blokada gali atsirasti tiek širdies arterijose, kas gali sukelti širdies priepuolį, tiek smegenų arterijose, kas gali sukelti insultą.“

Antrasis nenaudingos mėsos tipas – mėsos delikatesai ir dešrainiai, kuriuose, pasak daktarės Oen-Xiao, „yra daug sočiųjų riebalų ir natrio“. Ji priduria, kad didelis natrio kiekis gali sukelti kraujospūdžio padidėjimą ir kojų patinimą.

Kardiologė teigia, kad per didelis raudonos mėsos vartojimas didina vėžio ir nutukimo riziką. Be to, reikėtų saugotis didelio nitratų kiekio mėsos delikatesuose ir dešrainiuose.

„Buvo įrodyta, kad ši medžiaga didina vėžio ir aukšto kraujospūdžio riziką“, – aiškina ji.

Daktarė Oen-Xiao sutinka su Amerikos kardiologų asociacija, kuri rekomenduoja riboti raudonos mėsos vartojimą iki liesų gabalėlių ir ne daugiau kaip 6 % bendro kalorijų kiekio racione.

„Naudingesnė mėsa yra kepta arba garinta paukštiena be odos, taip pat žuvis, pageidautina lašiša ir kitos žuvys, kuriose yra daug omega-3 riebalų rūgščių“, – sako ji.

