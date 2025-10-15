Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Tyrimas atskleidė kraupią tiesą: baltymų milteliuose aptiktas didelis švino kiekis

2025-10-15 14:32 / šaltinis: BNS
2025-10-15 14:32

JAV nepelno organizacija „Consumer Reports“ pranešė, kad, atlikus baltymų miltelių tyrimą, daugiau nei dešimtyje iš jų buvo aptiktas nerimą keliantis švino kiekis.

Laboratorija (nuotr. stop kadras)

0

Antradienį organizacija paskelbė, kad daugiau nei dviejuose trečdaliuose iš 23 ištirtų baltymų miltelių vienoje porcijoje esantis švino kiekis viršijo saugią paros normą, t. y. 0,5 mikrogramo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat paaiškėjo, kad, palyginti su ankstesniais metais, šiuose produktuose esančio švino kiekio vidurkis padidėjo.

„Consumer Reports“ nustatė, kad sunkiųjų metalų kiekis augalinės kilmės produktuose buvo vidutiniškai devynis kartus didesnis nei pieno baltymuose, pavyzdžiui, išrūgose, ir du kartus didesnis nei jautienos baltymuose.

Tyrimų projektui vadovavęs minėtosios organizacijos maisto ir saugos tyrėjas Tunde Akinleye teigė, kad šiuo atžvilgiu „galima daugiau prarasti nei laimėti“, ir įspėjo nuolatinius šių papildų vartotojus apsvarstyti galimybę jų vartoti mažiau.

„Patariame daugumos baltymų miltelių nevartoti kasdien, nes daugelyje jų yra didelis sunkiųjų metalų kiekis, be to, norint suvartoti užsibrėžtą baltymų kiekį, jų nė nereikia“, – sakė T. Akinleye.

Maisto produktai ir maisto papildai, kuriuose gausu baltymų, smarkiai išpopuliarėjo sveikatingumo pramonėje, mat padeda vartotojams likti sotiems, be to, juos vartoja sportininkai, norintys padidinti raumenų masę.

Sveikata.lt
