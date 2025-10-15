Smogs nauja magnetinė audra: apsibraukite 1 datą raudonai

Meteoagent.com praneša, kad šiandien galima tikėtis atsikvėpimo po neseniai vykusių magnetinių audrų. Prognozuojama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas maksimaliai sieks 4,1 balo, kas nėra sveikatai pavojinga prognozė.
Visgi jau rytoj, spalio 16 dieną, vertėtų pasiruošti naujai magnetinei audrai. Ji sieks 5,7 balo, dėl to visiems, jaučiantiems magnetinių audrų poveikį, vertėtų būti atidesniems savo sveikatai.
Poryt, spalio 17 dieną, magnetinė audra niekur nesitrauks. Pranešama, kad ji bus silpnesnė nei rytoj, tačiau vis tiek sieks 5 balus.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje galima matyti, kad šiandien maksimaliai geomagnetinio lauko aktyvumas pasieks 4 balus.
Rytdienos prognozės jau visai kitokios. Pranešama, kad bus 5,67 balo stiprumo magnetinė audra, kuri gali sukelti tokius nemalonius simptomus, kaip galvos skausmą, pykinimo ar silpnumo jausmą.
Poryt taip pat vertėtų pernelyg neatsipalaiduoti, nes numatoma 5 balų stiprumo magnetinė audra.
Kodėl mums skauda galvą?
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi „Eurovaistinės“ pranešimu spaudai, kuriame vaistininkė Elvyra Ramaškienė komentavo apie tai, kaip sau padėti susidūrus su galvos skausmu.
„Kartais galvos skausmą gali palengvinti paprasčiausia stiklinė vandens. Dehidratacija yra viena iš dažniausių galvos skausmo priežasčių, todėl išgėrus daugiau skysčių ir trumpam prigulus pailsėti, skausmas gali praeiti savaime“, – pasakojo vaistininkė E. Ramaškienė.
Kitas būdas – pakvėpuoti grynu oru lauke ar bent pravėdinti patalpą. Vaistininkė E. Ramaškienė paaiškina, kad deguonies stygius ir užsistovėjęs oras patalpoje gali sustiprinti galvos spaudimą ir taip iššaukti skausmus. Tuo tarpu grynas oras pagerina deguonies patekimą į smegenis, todėl gali palengvinti skausmą.
„Jei skauda galvą dėl įtampos ir patiriamo streso, gali padėti gilus kvėpavimas ar švelnus kaklo ir pečių masažas. Taip pat galima užsidėti šaltą kompresą ant kaktos arba šiltą – ant sprando, priklausomai nuo to, kokio tipo skausmas jaučiamas.
Šaltas kompresas dažniau padeda esant pulsuojančiam ar migreniniam skausmui, o šiltas – kai galvos skausmas susijęs su įsitempusiais sprando ar pečių raumenimis“, – sakė E. Ramaškienė.
Dar vienas natūralus būdas – išsijudinti: lengvas pasivaikščiojimas ar tempimo pratimai pagerina kraujotaką ir padeda sumažinti įtampą.
„Jei galvos skausmas stiprus ir nepraeina kelias valandas, svarbu pasirinkti tinkamą vaistą – dažniausiai gali padėti paracetamolis, ibuprofenas ar kiti nereceptiniai analgetikai. Tačiau juos svarbu vartoti teisingai. Nevartokite didesnės dozės nei rekomenduojama. Taip pat pavartojus vaistų, tarp dozių reikėtų daryti bent 4-6 valandų pertrauką“, – pasakojo vaistininkė E. Ramaškienė.
Jeigu galvos skausmai dažnai kartojasi, patariama kreiptis į gydytoją – reikėtų išsiaiškinti priežastis ir atlikti būtinus sveikatos tyrimus. Dažnai pasikartojantys skausmai gali būti rimtesnių sveikatos sutrikimų požymis.
