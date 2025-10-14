Paaiškėjo, ar jau nurimo siautėjusi magnetinė audra

Prognozuojama, kad šiandien magnetinis laukas bus ramus, tačiau jau rytoj artėjant vidurnakčiui balai ims kilti, o ketvirtadienį priartėsime prie vidutinės geomagnetinės audros.
Paaiškėjo, ar baigėsi magnetinė audra
Kaip skelbia meteoagent.com, šiandien, spalio 14 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 4 balus, tai gali būti traktuojama kaip nedidelė magnetinė audra.
Rytoj, spalio 15-ąją, taip pat prognozuojamas 4 balų aktyvumas, o spalio 16 dieną kol kas numatoma, kad šis pakils iki 4,7 balų.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje matyti, kad šiandien, antradienį, žymesnis magnetinio lauko suaktyvėjimas nenumatomas.
Šiandieną aktyvumas daugiausiai buvo pakilęs iki 3,67 balų po vidurnakčio, tačiau visą dieną svyruos nuo 2 iki 2,67 balų.
Rytoj, trečiadienį, iki vakaro aktyvumas svyruos tarp 2–2,67 balų, tačiau jau vakarėjant ims kilti ir artėjant vidurnakčiui pasieks 4 balus.
Ketvirtadienį, kaip prognozuojama, iki vakaro aktyvumas sieks nuo 2,67 iki 3,67 balų, tačiau galiausiai pakils iki 4,67 balų – bus priartėta prie vidutinės geomagnetinės audros.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Specialistai nurodo, kad pasiekus 5 balų ribą, magnetinių audrų poveikį gali pajusti jautresni asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ligomis ir t. t. O kuo didesnis aktyvumas, tuo didesnė tikimybė, kad poveikį gali pajusti ir sveiki žmonės.
Prasidėjus magnetinėms audroms, dažniausiai pasireiškia keli simptomai: galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, padidėjęs kraujospūdis, stiprus silpnumas, raumenų ir sąnarių skausmai, dirglumas, lėtinių ligų paūmėjimas.
Vienas dažniausių simptomų – galvos skausmas – gali būti daugelio priežasčių padarinys. Dalijamės su jumis naudingais patarimais, ką reikia žinoti apie galvos skausmą, priklausomai nuo to, kurioje vietoje jums skauda galvą.
Ką išduoda skirtingos galvos skausmo lokalizacijos?
Anksčiau apie tai naujienų portalui tv3.lt pasakojo Vilniaus Antakalnio poliklinikos gydytoja neurologė Brigita Afanasjeva-Veikšė. Ji aiškino, kad skirtingi galvos skausmų tipai yra išskiriami į dvi kategorijas – pirminius ir antrinius galvos skausmus.
„Pirminiai galvos skausmai yra nepriklausomi sutrikimai, kurių priežastis nėra kita liga, jie patys yra pagrindinė liga. Antriniai galvos skausmai yra kitų būklių sukelti galvos skausmai“, – pagrindinį skirtumą išryškino ji.
Pirminiai galvos skausmai
Įtampos tipo galvos skausmas
Pirmasis galvos skausmas, kurį įvardijo B. Afanasjeva-Veikšė, buvo įtampos tipo galvos skausmas. Anot jos, tai – dažnas reiškinys, kurio nepavyksta išvengti beveik niekam.
„Šis skausmas labai dažnas, manau, kad beveik kiekvienas yra su juo susidūręs. Šis skausmas yra lengvas arba vidutinis. Žinoma, kiekvieno žmogaus skausmo tolerancija yra kitokia, tačiau šio skausmo dažniausiai nelydi nei pykinimas, nei vėmimas“, – pastebėjimu dalijosi ji.
Pašnekovė pridūrė, kad šis skausmas neretai atneša galvos spaudimo, maudimo pojūtį. Dažniausiai apibūdinamas „kaip juosta, uždėta ant galvos“. Jis dažniausiai yra jaučiamas visoje galvoje, labiausiai – smilkinių srityje.
Klasterinis galvos skausmas
Kita pirminio galvos skausmo rūšis yra klasterinis galvos skausmas. Pašnekovė pasakojo, kad jis – labai erzinantis, stipus. Gydytoja neurologė atskleidė, kad šis skausmas dažniausiai laikosi vienoje galvos pusėje, labiausiai jaučiamas už akies, smilkinio srityje.
„Dažniausiai skausmas būna deginantis, duriantis, pulsuojantis. Jis labai intensyvus, o dažniausiai šalia jo yra kiti simptomai – akies paraudimas, nosies užgulimas, nosies sekreto bėgimas, gali būti veido paraudimas ir kt.“, – atskleidė ji.
B. Afanasjeva-Veikšė pridūrė, kad žmogus tuo metu būna nerimastingas, gali nenustygti vietoje, nes skausmo intensyvumas gali būti labai stiprus.
Migrenos sukeltas galvos skausmas
Kita galvos skausmo rūšis – migrena. Apie jį galima išgirsti dažnai, su juo susiduriantieji skundžiasi intensyvaus skausmo priepuoliais.
„Migrena dažniausiai vienoje galvos srityje, dažniausiai ties smilkiniu, tačiau gali keisti puses arba pereiti į visą galvą.
Kas yra svarbu, žmonėms atrodo, kad skausmas pulsuoja. Jis būna vidutinis arba stiprus. Šalia to atsiranda šviesos ar garsų baimė, kai žmogus nori atsigulti ramiai į lovą, užsidaryti langą, užsitraukti užuolaidas, nes fizinė veikla atrodo, kad tik blogina skausmą“, – paaiškino gydytoja neurologė.
Ji pridūrė, kad šį skausmą neretai lydi tokie požymiai, kaip pykinimas ar vėmimas. Taip pat pašnekovė paaiškino, kad migrenos skausmas turi kelias rūšis. Pagrindinės iš jų yra migrena be auros ir migrena su aura, taip pat lėtinė migrena.
„Aura“ – tai veiksnys, atsirandantis prieš galvos skausmą, tarkime, yra regos aura, kai atrodo, kad musytė bėgioja aplink akis, sutrinka regėjimas. Šis veiksnys trunka 5-60 minučių. Po jo atsiranda stiprus, pulsuojantis galvos skausmas“, – paaiškino ji.
Antriniai galvos skausmai
Alerginės slogos ar sinusito sukeltas galvos skausmas
Taip pat svarbu panagrinėti antrinius galvos skausmus. Pašnekovė aiškino, kad tokie galvos skausmai yra simptomas kitų būklių.
„Alerginė sloga, sinusitas – tai imuninė reakcija į tam tikrus alergenus. Tada šalia bėgančios nosies, čiaudulio, susiduriame ir su galvos skausmu“, – pasakojo B. Afanasjeva-Veikšė.
Pasak jos, jeigu šis skausmas pasireiškia kartu su alergija, neretai jis yra lengvesnis už kitus. Vis tik, jeigu susiduriama su sinusitu, tuomet toks skausmas yra sunkesnis.
Pasak jos, jeigu šis skausmas pasireiškia kartu su alergija, neretai jis yra lengvesnis už kitus. Vis tik, jeigu susiduriama su sinusitu, tuomet toks skausmas yra sunkesnis.
„Kalbant apie sinusitą, galvos skausmas jaučiamas kaktos srityje, veide, skruostuose, aplink akis“, – skausmo vietas nurodė ji.
Hormonų sukeltas galvos skausmas
Dar viena skausmo rūšis, kuri priskiriama antriniams galvos skausmams, yra hormonų sukeltas galvos skausmas. Pašnekovė aiškino, kad su juo dažniausiai susiduria moterys, tačiau kartais sutrikimus gali patirti ir vyrai.
„Šis galvos skausmas gali būti sukeltas tam tikro hormonų disbalanso. Moterims tai yra susiję su priešmenstruaciniu sindromu, hormonų pokyčiais po menstruacijų, taip pat gali būti susijusi su menopauze, gali būti nėštumo metu, maitinimo metu.
Moterims dažnai gali būti prieš tai minėtas galvos skausmas – migrena, susijusi su hormonų pokyčiais. Taip pat gali būti skausmas, susijęs ir su tam tikromis ligomis, kurių metu yra nustatomas hormonų sutrikimas“, – sakė ji.
Kofeino sukeltas galvos skausmas
Specialistė, kalbėdama apie antrinius galvos skausmus, taip pat įvardijo kofeino sukeltą galvos skausmą.
„Kofeinas yra toks veiksnys, kuris gali turėti įtakos kitiems galvos skausmams. Per didelis jo vartojimas gali sukelti įtampos galvos skausmą, migreną, nors, kas yra įdomu, kofeinas taip pat gali ir padėti numalšinti galvos skausmą, yra tam tikrų medikamentų, kurių sudėtyje yra kofeinas.
Ypač kovojantiems su migrena yra svarbu žinoti, kaip kofeinas juos veikia. Kai kuriems jis gali iššaukti galvos skausmą, o kitiems padėti. Tad reiktų žiūrėti individualiai“, – kalbėjo ji.
B. Afanasjeva-Veikšė pridėjo, kad geriantiems kofeino turinčius gėrimus vertėtų prisiminti, kad kartu su jais reikia nepamiršti gerti vandens, nes dehidratacija yra vienas iš galvos skausmo sukėlėjų.
Fizinio krūvio sukeltas galvos skausmas
Fizinis krūvis – dar vienas galimas galvos skausmo sukėlėjas. Pasak gydytojos neurologės, dažniausiai fizinė veikla gali būti naudinga, tačiau tam tikrais atvejais taip pat gali turėti įtakos galvos skausmui.
„Sportas, judėjimas, fizinis krūvis yra rekomenduojamas ir tai gali padėti turintiems galvos skausmus, tačiau kartais labai didelio intensyvumo fizinis krūvis gali ir sukelti galvos skausmą.
Kas dar svarbu – nepamiršti gerti vandens sportuojant, nes, kaip ir minėjau, dehidratacija gali prisidėti prie galvos skausmo atsiradimo“, – sakė ji.
Vaistų sukeltas galvos skausmas
Galvos skausmą taip pat gali sukelti medikamentai. Pasak gydytojos neurologės, šiuo metu yra diskutuojama apie šį skausmą.
„Apie jį dažnai kalbama, kad kai žmonės dažnai vartoja vaistus nuo galvos skausmo, tai gaunasi tarsi toks užburtas ratas. T. y., žmogus vartoja vaistą nuo galvos skausmo, jis galvoja, kad jam padės, bet dažnas vaistų vartojimas gali sukelti galvos skausmą.
Šis skausmas būna abipusis, spaudžiantis, maudžiantis, gali pasireikšti įvairiose srityse, t. y., pakaušio, smilkinių, kaktos, viršugalvio“, – pastebėjimu dalijosi ji.
Hipertenzijos sukeltas galvos skausmas
Antriniams galvos skausmams taip pat priklauso hipertenzijos (aukšto kraujo spaudimo) veiksnys. Pasak gydytojos neurologės, ne vienas pacientas ateina besiskundžiantis šiuo galvos skausmu.
„Šis galvos skausmas dažniausiai yra sukeltas aukšto kraujo spaudimo ir jis dažniausiai lokalizuojasi pakaušyje, bet gali būti ir visoje galvoje.
Tad jeigu ateina pacientas, kuris skundžiasi tokiu galvos skausmu, tuomet paklausiame jo, ar neturi bėdų dėl aukšto kraujo spaudimo. Dažniausiai jis būna pakaušyje, bet spaudžiantis, maudžiantis. Tuo pačiu metu pacientui pakyla spaudimas“, – pranešė specialistė.
Potrauminis galvos skausmas
Galiausiai, B. Afanasjeva-Veikšė paminėjo potrauminį galvos skausmą. Ji pasakojo, kad šio skausmo pavadinimas iškalbingas – jis atsiranda po traumų.
„Skausmo pobūdis gali būti įvairus – toje srityje, kur įvyko sutrenkimas, gali visą galvą skaudėti, o gali priminti įtampos galvos skausmą, migreną.
Šį skausmą neretai lydi pykinimas, vėmimas, tad jeigu žmogus turėjo traumą, o po jos turi tokius simptomus, jau reiktų būtinai važiuoti į gydymo įstaigą ir žiūrėti, ar nėra traumos padarinių", – informavo gydytoja neurologė.
Gydytojo neurologė paminėjo, kad visais atvejais į paciento patiriamą galvos skausmą yra žiūrima individualiai, nes dažnai susiduriama su netipiškais atvejais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!