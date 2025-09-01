Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie produktai tyliai žudo jūsų kasą: ragina atsisakyti kuo greičiau

2025-09-01 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 17:00

Kasa – tai nors ir nedidelis, tačiau labai svarbus pilvo ertmėje esantis organas, kuris suvalgytą maistą paverčia energija ląstelėms. Dėl to svarbu tinkamai prižiūrėti kasą ir pasirinkti tokius maisto produktus vartojimui, kurie organą sustiprintų, o ne jam pakenktų.

Kasa – tai nors ir nedidelis, tačiau labai svarbus pilvo ertmėje esantis organas, kuris suvalgytą maistą paverčia energija ląstelėms. Dėl to svarbu tinkamai prižiūrėti kasą ir pasirinkti tokius maisto produktus vartojimui, kurie organą sustiprintų, o ne jam pakenktų.

0

Naujienų portalui tv3.lt apie kasos organo veiklą ir naudingus bei žalingus maisto produktus jam papasakojo biomedicinos mokslų daktaras, sveikos gyvensenos ir mitybos specialistas Artūras Sujeta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kasos funkcijos

Pirmiausia pašnekovas prabilo apie tai, kokias funkcijas organizme atlieka kasa. Jis tikino, kad tai – nepamainomas organas, padedantis kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje.

„Visuomenei reiktų žinoti, kad mes turime vienintelį hormoną, kuris mažina cukraus kiekį kraujyje, tai yra, insuliną. Jeigu kas nors kokį nors kitą surastų, tada turbūt gautų Nobelio premiją“, – šyptelėjo pašnekovas.

Dr. A. Sujeta pasakojo, kad apie insuliną kalbėti svarbu, nes jis išsiskiria būtent kasoje, o tai padeda užtikrinti normalią organizmo funkciją.

Jis pridėjo, kad kasos pažeidimai, ligos gali privesti prie šio hormono išsiskyrimo problemų, o tai reiškia, kad organizme nebūtų tinkamai kontroliuojamas cukrus.

„Šis išsiskiriantis hormonas yra svarbiausias šioje vietoje, kalbant apie kasos funkciją. Įvairios kasos ligos, pažeidimai, sutrikimai labai glaudžiai koreliuoja su antrojo tipo diabetu ir įvairiomis metabolinėmis ligomis, kurios taip pat veikia tulžies, kasos veiklą“, – aiškino jis.

Kasai žalingi produktai

Prabilus apie maisto produktus, kurie gali padėti arba pakenkti kasai, dr. A. Sujeta pabrėžė, kad jie smarkiai koreliuoja su tais produktais, kurie yra tinkami arba ne širdies veiklai.

Vis tik pašnekovas taip pat atskleidė, kad gausus cukraus vartojimas šioje vietoje turi ypatingą svarbą kaip galintis sukelti daug bėdų kasos sveikatai.

„Iš tiesų, reikšmingas yra ne tiek cukraus vartojimas, kiek per dažnas gliukozės šuolis. Įsivaizduokime buhalterę, kuri atsikelia ryte, išgeria latte kavos, iš kurios gauna daug gliukozės ir laktozės. Tada ji keliauja į darbą, suvalgo saldainiuką, parūko.

Per priešpiečius mūsų buhalterė suvalgo bandelę, o per pietus pavalgo sveikai – salotų. Tikėtina, kad toks gyvenimo būdas ir mityba sukels didelius cukraus šuolius, nes buhalterė ugdo didžiulį organizmo atsparumą insulinui.

Galiausiai nuo 35–45 metų jai tai stipriai atsilieps, galima susidurti su antrojo tipo diabetu. Dar didesnė grėsmė kyla, jeigu buhalterė turi viršsvorio“, – pavyzdį pateikė pašnekovas.

Dėl to jis siūlė cukrų vartoti atsargiai, o taip pat iš gyvenimo išbraukti žalingus įpročius – nesaikingas alkoholio vartojimas, rūkymas ar toksiškai organizmą veikiančių vaistų vartojimas gali sukelti bėdų.

Pašnekovas pridūrė, kad taip pat reiktų atsargiai elgtis su riebiu, keptu maistu, sunkiai virškinamu maistu, nes jis apkrauna kasos veiklą.

Kasai naudingi maisto produktai

Na, o renkantis, ką įsidėti į lėkštę, kas sustiprintų kasos veiklą, dr. A. Sujeta taip pat turėjo pasiūlymų. Pirmiausia jis prabilo apie mėsos ir žuvies produktus, kurių vertėtų vartoti dažniau.

„Ką vartoti? Baltymus. Verta vartoti mėsą, tokią kaip kalakutiena, triušiena, vištiena, ir žuvį“, – sakė jis.

Taip pat jis patarė valgyti vaisius, daržoves bei grūdinius produktus, kurie gali padėti papildyti organizmą vitaminais ir mineralais.

„Renkantis daržoves verta nepraeiti pro brokolius, žiedinius kopūstus, tačiau gaminant juos reiktų stengtis kuo mažiau apdoroti, kad išliktų kuo daugiau naudingųjų medžiagų.

Kalbant apie vaisius, jie turėtų būti gryni, o ne kokios tyrelės. Tad naudinga vartoti obuolius, slyvas, tik nepamirškite jų nuplauti.

Taip pat reikalingas grūdinių kultūrų vartojimas – ryžiai, grikiai, pupelės. Galiausiai, svarbu neprarasti skysčių, gerti pakankamai vandens, arbatos, sultinių“, – siūlė pašnekovas.

