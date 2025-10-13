Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Prasidėjo nauja magnetinė audra: paaiškėjo, kiek tęsis

2025-10-13 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 10:50

Jau šiandien prognozuojamas magnetinio lauko suaktyvėjimas – galime tikėtis vidutinės geomagnetinės audros. Aiškėja ir tai, ar magnetinė audra užsitęs, ar ilgai neužsibus.

Jau šiandien prognozuojamas magnetinio lauko suaktyvėjimas – galime tikėtis vidutinės geomagnetinės audros. Aiškėja ir tai, ar magnetinė audra užsitęs, ar ilgai neužsibus.

REKLAMA
0

Kaip rodo pateikiami duomenys, geomagnetinio lauko aktyvumo padidėjimas prognozuojamas tik šiandien, jau rytoj aktyvumas turėtų sumažėti.

Prognozuojama magnetinė audra

Meteoagent.com duomenimis, šiandien, spalio 13 dieną, aktyvumas daugiausiai pasieks net 5,6 balus, o jau 5 balai vertinama kaip vidutinė geomagnetinė audra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rytoj, spalio 14-ąją, kol kas numatomas 2,7 balų aktyvumas. Toks pats jis prognozuojamas ir spalio 15 dieną.

REKLAMA
REKLAMA

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje nurodoma, kad šiandien, pirmadienį, aktyvumas daugiausiai pasieks 4,67 balus.

REKLAMA

Vis tik 4,67 balų aktyvumas laikysis vos kelias valandas – iki popietės svyruos nuo 3 iki 3,67 balų, popiet – nuo 2 iki 3,67 balų.

Rytoj, antradienį, magnetinio lauko aktyvumo atžvilgiu diena numatoma rami. Mažiausiai aktyvumas sieks 1,67 balus, daugiausiai – 2,67 balus.

Panašios prognozės pateikiamos ir trečiadieniui. Tądien aktyvuams daugiausiai kils iki 2,67 balų, vis tik žemiausias bus kiek didesnis – 2,33 balai.

REKLAMA
REKLAMA

Magnetinių audrų poveikis sveikatai

Specialistai įspėja, kad didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų. 

Prasidėjus magnetinėms audroms, galite pajusti šiuos simptomus:

  • galvos svaigimas; 
  • galvos skausmas; 
  • pykinimas;  
  • aukštas kraujospūdis ir karščiavimas;  
  • stiprus silpnumas;  
  • didelis mieguistumas;  
  • raumenų ir sąnarių skausmas;  
  • dirglumas;  
  • lėtinių ligų paūmėjimas. 

Pastebima, kad vienas dažniausiai pasitaikančių simptomų yra galvos svaigimas ir skausmas. Bendrai tai – dažnas sveikatos nusiskundimas, su kuriuo susiduria tūkstančiai žmonių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kartais galvos skausmas – ženklas, kad gėrėme per daug vandens ar prastai miegojome, tačiau kartais nė nesusimąstome, kad tai gali būti rimtesnės ligos užuomina.

Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistinionkė Ieva Sauserytė, galvos skausmų rūšių yra daugiau nei pusantro šimto, tad svarbu atskirti, kada galime išsisukti su stikline vandens ir poilsiu, o kada būtina skubiai kreiptis į medikus.

REKLAMA

„Galvos neskauda šiaip sau – tai ženklas, kad kažkas mūsų organizme vyksta ne taip“, – pabrėžė I. Sauserytė.

Pasak vaistininkės, jei skausmo priežastis aiški – pavyzdžiui, dehidratacija – problema dažniausiai išsprendžiama išgėrus vandens ir elektrolitų.

Tačiau jei skausmas kartojasi, yra labai stiprus ar jį lydi papildomi simptomai, tokie kaip mirgėjimas akyse, karščiavimas, vėmimas, kūno tirpimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją ar vaistininką.

REKLAMA

Kasdienės galvos skausmo priežastys

I. Sauserytės teigimu, galvos skausmas dažnai užklumpa netikėtai – ir ne visada dėl akivaizdžių priežasčių.

Dažniausi kaltininkai:

  • įtampos skausmas dėl streso, nerimo ar intensyvaus darbo grafiko;
  • miego trūkumas;
  • ilgas laikas prie ekranų;
  • per mažas vandens kiekis organizme;
  • peršalimas, gripas, sinusitas ar kitos infekcijos;
  • kraujospūdžio ar širdies ritmo svyravimai.

„Vanduo yra labai reikalingas tinkamam smegenų funkcionavimui ir kraujagyslių darbui – jo trūkumas tikrai dažnai sukelia galvos skausmą“, – akcentavo vaistininkė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak I. Sauserytės, jei žmogus galvos skausmą patiria kelis kartus per savaitę, o poilsis, vanduo ar nereceptiniai vaistai nepadeda, tai signalas pasikonsultuoti su gydytoju.

Vis tik jei jus kamuoja galvos skausmas, pirmasis klausimas, pasak vaistininkės, visada turėtų būti: „Ar pakankamai gėrėte vandens?“

Taip pat verta skirti laiko poilsiui, meditacijai ar atsipalaidavimo pratimams. Jei skausmas trukdo kasdienei veiklai, gali padėti nereceptiniai analgetikai – paracetamolis, aspirinas ar ibuprofenas.

I. Sauserytė minėjo, kad galvos skausmą gali sušvelninti ir tam tikri maisto papildai – magnis, vitaminas B2, kofermentas Q10 – bei vėsūs kompresai ant kaktos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Magnetinė audra siautės toliau: pasakė, kada baigsis (8)
Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Prasidėjo nauja magnetinė audra: paaiškėjo, kiek truks (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų