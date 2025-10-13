Prasidėjo nauja magnetinė audra: paaiškėjo, kiek tęsis

Kaip rodo pateikiami duomenys, geomagnetinio lauko aktyvumo padidėjimas prognozuojamas tik šiandien, jau rytoj aktyvumas turėtų sumažėti.
Prognozuojama magnetinė audra
Meteoagent.com duomenimis, šiandien, spalio 13 dieną, aktyvumas daugiausiai pasieks net 5,6 balus, o jau 5 balai vertinama kaip vidutinė geomagnetinė audra.
Rytoj, spalio 14-ąją, kol kas numatomas 2,7 balų aktyvumas. Toks pats jis prognozuojamas ir spalio 15 dieną.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje nurodoma, kad šiandien, pirmadienį, aktyvumas daugiausiai pasieks 4,67 balus.
Vis tik 4,67 balų aktyvumas laikysis vos kelias valandas – iki popietės svyruos nuo 3 iki 3,67 balų, popiet – nuo 2 iki 3,67 balų.
Rytoj, antradienį, magnetinio lauko aktyvumo atžvilgiu diena numatoma rami. Mažiausiai aktyvumas sieks 1,67 balus, daugiausiai – 2,67 balus.
Panašios prognozės pateikiamos ir trečiadieniui. Tądien aktyvuams daugiausiai kils iki 2,67 balų, vis tik žemiausias bus kiek didesnis – 2,33 balai.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Specialistai įspėja, kad didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Prasidėjus magnetinėms audroms, galite pajusti šiuos simptomus:
- galvos svaigimas;
- galvos skausmas;
- pykinimas;
- aukštas kraujospūdis ir karščiavimas;
- stiprus silpnumas;
- didelis mieguistumas;
- raumenų ir sąnarių skausmas;
- dirglumas;
- lėtinių ligų paūmėjimas.
Pastebima, kad vienas dažniausiai pasitaikančių simptomų yra galvos svaigimas ir skausmas. Bendrai tai – dažnas sveikatos nusiskundimas, su kuriuo susiduria tūkstančiai žmonių.
Kartais galvos skausmas – ženklas, kad gėrėme per daug vandens ar prastai miegojome, tačiau kartais nė nesusimąstome, kad tai gali būti rimtesnės ligos užuomina.
Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistinionkė Ieva Sauserytė, galvos skausmų rūšių yra daugiau nei pusantro šimto, tad svarbu atskirti, kada galime išsisukti su stikline vandens ir poilsiu, o kada būtina skubiai kreiptis į medikus.
„Galvos neskauda šiaip sau – tai ženklas, kad kažkas mūsų organizme vyksta ne taip“, – pabrėžė I. Sauserytė.
Pasak vaistininkės, jei skausmo priežastis aiški – pavyzdžiui, dehidratacija – problema dažniausiai išsprendžiama išgėrus vandens ir elektrolitų.
Tačiau jei skausmas kartojasi, yra labai stiprus ar jį lydi papildomi simptomai, tokie kaip mirgėjimas akyse, karščiavimas, vėmimas, kūno tirpimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją ar vaistininką.
Kasdienės galvos skausmo priežastys
I. Sauserytės teigimu, galvos skausmas dažnai užklumpa netikėtai – ir ne visada dėl akivaizdžių priežasčių.
Dažniausi kaltininkai:
- įtampos skausmas dėl streso, nerimo ar intensyvaus darbo grafiko;
- miego trūkumas;
- ilgas laikas prie ekranų;
- per mažas vandens kiekis organizme;
- peršalimas, gripas, sinusitas ar kitos infekcijos;
- kraujospūdžio ar širdies ritmo svyravimai.
„Vanduo yra labai reikalingas tinkamam smegenų funkcionavimui ir kraujagyslių darbui – jo trūkumas tikrai dažnai sukelia galvos skausmą“, – akcentavo vaistininkė.
Pasak I. Sauserytės, jei žmogus galvos skausmą patiria kelis kartus per savaitę, o poilsis, vanduo ar nereceptiniai vaistai nepadeda, tai signalas pasikonsultuoti su gydytoju.
Vis tik jei jus kamuoja galvos skausmas, pirmasis klausimas, pasak vaistininkės, visada turėtų būti: „Ar pakankamai gėrėte vandens?“
Taip pat verta skirti laiko poilsiui, meditacijai ar atsipalaidavimo pratimams. Jei skausmas trukdo kasdienei veiklai, gali padėti nereceptiniai analgetikai – paracetamolis, aspirinas ar ibuprofenas.
I. Sauserytė minėjo, kad galvos skausmą gali sušvelninti ir tam tikri maisto papildai – magnis, vitaminas B2, kofermentas Q10 – bei vėsūs kompresai ant kaktos.
