Smogs magnetinė audra: įspėja apsibraukti 1 dieną

Tiems, kurie jaučia magnetinių audrų poveikį, rekomenduojama šią dieną pasisaugoti.
Stiprumas – 5 balai
Meteoagent.com duomenimis, šiandieninė prognozė rodo, kad yra numatoma 5 balų stiprumo magnetinė audra. Jos metu rekomenduojama pasisaugoti.
Vis tik rytoj, spalio 11 dieną, magnetinė audra jau nėra numatoma. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 4 balus.
O štai poryt, spalio 12 dieną, vėl matoma, kad aktyvumą nurodantis stulpelis raudonas ir pažymėtas „5“ viršuje – tai ženklas, kad numatoma magnetinė audra.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje nurodoma, kad šiandien, skirtingai nei ankstesnio šaltinio duomenimis, magnetinės audros nebus. Geomagnetinio lauko aktyvumas maksimaliai pakils iki vos 1,67 balo.
Rytoj magnetinės audros taip pat nebus. Pažvelgus į duomenis galima matyti, kad maksimaliai geomagnetinis laukas suaktyvės iki 4 balų.
O štai poryt jau galima nusiteikti magnetinei audrai, kuri sieks 5 balus. Šią dieną įspėjama pasaugoti save ir savo sveikatą.
Ką daryti susidūrus su galvos skausmu?
Ne vienas magnetinių audrų metu susiduria su galvos skausmu, tad naujienų portalas tv3.lt dalijasi patarimais, ką tokiais atvejais daryti.
Anksčiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ savo žiniomis dalinosi gydytoja anesteziologė-reanimatologė, skausmo specialistė bei skausmo gydymo ir stuburo chirurgijos „Clinic Agatas“ įkūrėja Asta Mažeikaitė
Su galvos skausmu esame susidūrę kiekvienas, tad kaip elgtis – griebtis vaistų, o gal pakentėti? A. Mažeikaitė tąkart sakė, kada pakaks išgerti tabletę, o kada apsilankymas pas gydytoją yra neišvengiamas.
„Nė vieno skausmo nereikia kentėti ir visus skausmus reikia malšinti. Kalbant apie galvos skausmus, jeigu tai yra vienmomentis, manau visiems žinomas vaistas ibuprofenas tikrai padės.
Bet jeigu tai yra besitęsiantis skausmas, žinoma, reikia kreiptis į neurologus. <...> Žinoma, yra tam tikrų galvos skausmų patologijų, kurias mes tvarkome, pavyzdžiui, pakaušinės neuralgijos, kur tikrai vienas efektyviausių gydymų yra invaziniai metodai.
Mes gydytojų bendruomenėje stengiamės nebenaudoti žodžio blokados, nes ten niekas neužblokuojama – tai yra vaistų mišinio suleidimas šalia pakaušinio nervo“, – aiškino A. Mažeikaitė.
Nepakeliamas galvos skausmas kankina ir sergančius migrena, kurios gydyme specializuojasi neurologai, tačiau gydytoja pažymėjo, kad šių pastangos tampa bejėgės, pagalbą gali suteikti ir skausmo specialistai, skiriantys atitinkamą gydymą.
Laidoje apie skausmus taip pat diskutavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kineziterapeutas Petras Mikučionis. Pašnekovas apgailestavo, kad Lietuvoje žmonės yra kantrūs ir ilgai laukia, kol skausmas praeis. Tam pritaria ir anesteziologė-reanimatologė Asta Mažeikaitė.
„Lietuviai yra linkę kentėti ir laukti, o tuo metu visi signalai eina į centrinės nervų sistemos tam tikras zonas ir ten įsimenamas skausmas. Ir netgi sutvarkius skausmą, kartais užtenka emocinės įtampos, mažo nikstelėjimo, kad vėl skausmas grįžta, bet grįžta daug stipresnis. Dėl to viską reikia daryti savu laiku“, – kalbėjo A. Mažeikaitė.
