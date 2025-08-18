Ar tikrai magnetinės audros veikia mūsų sveikatą? Išklojo visą tiesą

Apie tai, kaip geomagnetinės audros gali paveikti žmogaus savijautą, pasakoja žinoma Kėdainių pirminės sveikatos centro gydytoja Gintarė Paškevičienė.
Gali sukelti galvos skausmus, nemigą ir kraujospūdžio svyravimus
Pasak šeimos gydytojos G. Paškevičienės, moksliniai tyrimai rodo, kad geomagnetinės audros daro poveikį kraujotakos sistemai – ypač tiems, kurie serga arterine hipertenzija. Tokiems pacientams per audras gali reikšmingai padidėti kraujospūdis, pasireikšti širdies ritmo sutrikimai, paaštrėti migrena ar galvos skausmai. Taip pat dažnai nukenčia miegas – žmonės skundžiasi nemiga ar prastesne miego kokybe.
„Jautriausi geomagnetinių audrų poveikiui yra sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis, psichikos sutrikimais, epilepsija ar migrena“, – sako gydytoja.
Apsisaugoti visiškai neįmanoma, bet padėti sau – galima
„Kadangi šitos audros veikia kraujo krešėjimo sistemą rekomenduojama vartoti pakankamai vandens, vengti ilgo buvimo saulėje. Sergantiems arterine hipertenzija, reikia dažniau pasimatuoti AKS (arterinį kraujospūdį) ir ŠSD (širdies susitraukimų dažnį), pasekti ritmą “, – rekomenduoja gydytoja.
Jeigu sveikatos sutrikimai atsiranda trumpam laikui ir sutampa su paskelbtomis geomagnetinėmis audromis, galima įtarti jų ryšį. Tačiau gydytoja įspėja, kad savarankiškai nustatyti priežastį sudėtinga, todėl jei simptomai nepraeina ar stiprėja – būtina pasitarti su savo šeimos gydytoju.
Per audras – daugiau pacientų
G. Paškevičienės teigimu, geomagnetinių audrų metu išties padaugėja pacientų, besiskundžiančių padidėjusiu kraujospūdžiu, širdies ritmo sutrikimais, svaigimu ar kitais simptomais.
Gali tekti koreguoti antihipertenzinių, antiaritiminių vaistų dozavimą, gali prireikti papildomai vartoti vaistus, kai padažnėja epilepsijos ar migrenos priepuoliai ar paūmėja depresijos simptomai.
Ryšys su sveikata – ne mitas
Kaip pabrėžia šeimos gydytoja, geomagnetinės audros nėra vien tik subjektyvūs žmonių pasvarstymai apie jų sveikatos pokyčius.
Moksliniai tyrimai įrodė, jog didžiausią įtaką geomagnetinės audros turi kraujotakos sistemai – ją veikia mikro ir makro kraujagyslių lygiu, dėl to gali padaugėti infarktų, insultų, ritmo sutrikimų, migrenos ir epilepsijos priepuolių padažnėjimo, taip pat depresijos paūmėjimų.
Ar medikai gauna įspėjimus?
„Įprastai apie geomagnetines audras sužinome iš medijos, labai dažnai net ir iš pačių pacientų, bet oficialios informacijos iš sveikatos institucijų negauname“, – sako gydytoja.
Nors visiškai apsisaugoti nuo geomagnetinių audrų poveikio sunku, svarbu žinoti, kaip tinkamai pasirūpinti savo sveikata šiuo laikotarpiu, tad atidžiai stebėkite savo savijautą, ypač jei sergate širdies, kraujospūdžio ar nervų sistemos ligomis. Jei pastebite nemalonius simptomus ar jų stiprėjimą, nedelskite ir kreipkitės į gydytoją.
Autorė: Martyna KASČIUKAITĖ
