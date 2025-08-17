Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Siūlo leisti medikams telefonu konsultuoti pacientus iš nuotolinės gydytojo darbo vietos

2025-08-17 12:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 12:38

Siekiant didinti gydymo paslaugų prieinamumą, siūlo leisti medikams konsultuoti pacientus telefonu ar kitomis ryšių priemonėmis dirbant nuotoliu – t. y., esant už sveikatos priežiūros įstaigos ribų.

Poliklinika (nuotr. Sauliaus Žiūros)

2

Vyriausybė trečiadienį patvirtino ir teikia Seimui pastaruosius pokyčius numatančias, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymo pataisas.

Ministerijos teigimu, gydytojai ir dabar gali konsultuoti gyventojus nuotoliniu būdu, kai tai leidžia aplinkybės ir nėra reikalingas tiesioginis kontaktas. Tačiau pažymima, kad medikai tokias konsultacijas gali teikti tik būdami sveikatos priežiūros įstaigose – poliklinikose, ligoninėse ir pan., mat nuotolinių konsultacijų reglamentavimas yra susietas su konkrečiu įstaigos adresu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teikiamais pakeitimais norima nustatyti, kad konsultacijos telefonu ar kitomis ryšių priemonėmis galėtų būti teikiamos iš nuotolinės gydytojo darbo vietos.

Pavyzdžiui, įvertinę visas aplinkybes ir paciento būklę, medikai galėtų pakomentuoti tyrimų rezultatus, pratęsti vaistus ar išduoti elektroninį siuntimą, taip pat konsultuoti kitais klausimais patys dirbdami nuotoliniu būdu.

SAM vertinimu, tai leistų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams lanksčiau ir efektyviau organizuoti darbą, didintų paslaugų prieinamumą.

Jeigu Seimas pritartų pokyčiams, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2023 m. nuotolinės šeimos gydytojų ir jų komandų konsultacijos sudarė 18,4 proc. (per 3 mln. konsultacijų) visų šalies pacientams suteiktų konsultacijų. 2024 m. šis skaičius siekė 20 proc. Tuo metu gydytojų specialistų nuotolinių konsultacijų dalis 2023–2024 m. nekito ir sudarė 0,5 proc. visų šių medikų konsultacijų.

