Štai pas kokius gydytojus – kilometrinės eilės, o pas kuriuos patenkama iki 2 savaičių

Teisės aktai numato, kad, jei paciento būklė nėra skubi, pas šeimos gydytoją žmogus turėtų patekti per 7 dienas, o pas gydytoją specialistą – 30 dienų. Vis tik dažnu atveju realybė atrodo visai kitaip – konsultacijos ar tam tikrų tyrimų gyventojams prireikia laukti ne tik kelis mėnesius, bet ir metus.

Pas kokius gydytojus eilės dabar ilgiausios?

Portalas tv3.lt nusprendė pasidomėti, pas kokius gydytojus specialistus šiuo metu eilės yra ilgiausios.

Tarp suaugusiųjų gydytojų ilgiausios eilės, Valstybinės ligonių kasos duomenimis, birželio mėnesį buvo pas alergologą-klinikinį imunologą, dermatoneverologą, gastroenterologą, gydytoją genetiką, hematologą, onkologą chemoterapeutą, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoją.

Tai reiškia, kad pas daugiau nei pusę šių sritiių specialistų konsultacijos Lietuvoje reikia laukti ilgiau nei mėnesį. Pavyzdžiui, tiek laiko pacientai laukė net pas beveik 73 proc. hematologų ir 62,67 proc. plastinės rekonstrukcijos ir chirurgijos gydytojų, 56 proc. dermatovenerologų, 47 proc. kardiologų.

Ilgiau nei mėnesį gyventojai buvo priversti laukti ir pas 40 proc. konsultuojančių oftalmologų, endoskopuotojų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, apie 36–33 proc. endokrinologų, infekcinių ligų gydytojų, neurochirurgų, neurologų, nefrologų, urologų, pulmonologų, reumatologų, kraujagyslių chirurgų ir kt.

Taip pat tokį patį laiką pacientams teko laukti ir pas mažiau nei trečdalį širdies chirurgų, otorinolaringologų, klinikinių fiziologų, toksikologų, pas 15 proc. abdominalinės chirurgijos gydytojų, psichiatrų.

Trumpiausios laukimo eilės buvo pas geriatrus, krūtinės chirurgus, neonatologus, vidaus ligų gydytojus – tik pas mažiau nei 10 proc. kiekvienos srities gydytojų pacientai laukė ilgiau nei mėnesį.

Pas 70 proc. vidaus ligų gydytojų ir 80 proc. radiologų pacientai pateko iki 14 dienų. Iki 2 savaičių greitumu suaugusieji 100 proc. pateko pas ftiziatrus (tuberkuliozės specialistus).

Su kai kuriais vaikų gydytojais situacija geresnė

Tarp vaikų gydytojų ilgiausios eilės buvo pas vaikų alergologus, neurochirurgus.

Duomenys rodo, kad pas beveik 62,50 proc. vaikų neurochirurgų konsultacijos Lietuvoje pacientai laukė 31 dieną ir daugiau, pas 25 proc. – nuo 15 iki 30 dienų, o tik pas 12,50 proc. specialistų buvo galima patekti iki 14 dienų. Tuo metu ilgesnė nei mėnesio eilė fiksuota ir pas pusę vaikų alergologų.

Ilgiau nei mėnesį pacientai laukė maždaug pas trečdalį vaikų kardiologų, neurologų, vaikų ir paauglių psichiatrų, onkohematologų.

Iki 30 dienų greitumu vaikai 100 proc. pateko pas vaikų infekcinių ligų gydytojus, odontologus. Pacientus ilgiau nei po mėnesio priėmė tik maža dalis (daugiau mažiau apie penktadalis) vaikų ligų gydytojų, vaikų chirurgų, pulmonologų, reumatologų.

Pas intensyviosios terapijos gydytojus ir ftiziatrus iki 14 dienų vaikai pateko 100 proc.

Tuo metu pas beveik 83 proc. šeimos gydytojų pacientai (tiek vaikai, tiek suaugusieji) patenka per savaitę, maždaug pas 8 proc. – nuo 8 iki 14 dienų ir taip pat pas 8 proc. gydytojų – daugiau nei 15 dienų.

Nauja tvarka, kaip registruosimės pas gydytojus

Portalas tv3.lt primena, kad siekdama mažinti eiles ir didinti prieinamumą pas gydytojus sunkiausiems pacientams Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė apie ne vieną naujovę registruojantis pas gydytojus.

Jau nuo balandžio 15 d. gydymo įstaigos įpareigotos atverti keturių mėnesių vizitų pas gydytojus laikus. Nurodoma, kad ne mažiau kaip 80 proc. skelbiamų vizitų laikų turės būti atveriami. Likusius vizitus gydymo įstaigos galės rezervuoti skubiems ir kontroliniams vizitams.

Dar viena ruošiama naujovė – pacientų skirstymas dar šeimos gydytojo kabinete. Tai reiškia, kad vieni pacientai, vertinami kaip skubūs, pas specialistą turės patekti per 7 dienas, kiti galės laukti mėnesiais.

SAM teigimu, šios naujovės leis apsilankymą pas gydytoją planuotis patogiau, mat iki šiol daugelis įstaigų iki šiol skelbdavo tik vieno mėnesio gydytojų darbo grafiku. Kitaip sakant, pacientai turėjo galimybę užsiregistruoti vizitui tik šį arba kitą mėnesį. Be to, manoma, kad tai padės išskaidrinti sistemą.

Taip pat, kaip minėjo sveikatos apsaugos viceministrė Jelena Čelutkienė, nuo rudens ketinama išbandyti pilotinį projektą ir pacientams registruojantis neleisti rinktis konkrečios gydytojo pavardės.

Tiesa, jei pacientas serga lėtine liga, egzistuoja ilgalaikio stebėjimo tvarka, pacientas toliau galėtų lankytis pas konkretų gydytoją.

Pacientus žada skirstyti į 3 grupes

Kaip nurodo ministerija, planuojama įgyvendinti paciento rizikos įvertinimo modelį. „Tas paciento rizikos modelis leis šeimos gydytojui pagal konkrečias metodines gaires, nusiskundimus paciento klinikinės būklės riziką suskirstyti į tris grupes“, – neseniai aiškino sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

Jos teigimu, pagal nustatytą paciento rizikos grupę, konsultacija jam turės būti suteikta atitinkamai per savaitę, 30 dienų arba kelis mėnesius: „Pirma grupė, kada yra reikalinga greita pagalba – maždaug per 7 dienas pacientas turi gauti konsultaciją. Vidutinės rizikos pacientų grupė, kada pacientas turėtų gauti konsultaciją vidutiniškai per 1 mėnesį – 30 dienų.“

Kaip patekti pas gydytojus greičiau?

Portalas tv3.lt primena, kad siuntimai pas specialistus šiuo metu galioja net 6 mėnesius (180 dienų), o pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją reikia užsiregistruoti per 2 mėnesius (60 dienų).

Pažymima, kad per siuntimo galiojimo laikotarpį pacientas turi užsiregistruoti arba būti užregistruojamas gydymo įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Tačiau gali pasitaikyti, kad pačią paslaugą pacientas gali gauti ir jau praėjus siuntimo galiojimui, jei laukti teks ilgiau nei 6 mėnesius.

Ligonių kasos primena, kad siunčiantis gydytojas turi informuoti, kokiose mažiausiai trijose įstaigose teikiama pacientui reikiama konsultacija. Taigi pacientas gali pasirinkti bet kurią įstaigą – tiek viešąją, tiek privačią, kuri jo reikiamoms paslaugoms yra sudariusi sutartį su ligonių kasomis. Čia galima rasti informaciją apie įstaigas, turinčias tokias sutartis.