TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Prasidėjusią kepenų cirozę išduoda šie ženklai: nenumokite ranka

2025-10-09 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 17:00

Kepenų cirozė – tai labai sunki liga, kurios metu kepenys yra pažeidžiamos nebeatstatomai. Ši būklė pavojinga tuo, kad tuomet organas nebegali tinkamai atlikti savo funkcijos, o to pasekmės – tragiškos.

0

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie kepenų cirozę sutiko papasakoti „Camelia“ vaistinių tinklo vaistininkė Evelina Zykienė.

„Susirgus šia liga – kelio atgal nėra“

Pokalbio metu iš pradžių vaistininkė papasakojo, kas yra kepenų cirozė. Anot jos, neretai ši liga pasireiškia jau dėl ilgalaikių kepenų pažeidimų.

Pasak pašnekovės, kepenų cirozės esmė yra kepenų randėjimo procesas, kuris negrįžtamai pažeidžia kepenis.

„Kepenų cirozė yra sunki būklė, įprastai pasireiškianti dėl ilgalaikių kepenų pažeidimų: hepatitų infekcijų, kepenų suriebėjimo. Svarbu žinoti, kad kepenys yra atsinaujinantis organas, tačiau šių procesų metu susiformuoja randai.

Kepenų cirozė nustatoma tada, kai kepenų audinys taip surandėja, jog organas nebegali tinkamai atlikti savo funkcijų“, – teigė ji.

Sudėtingiausia tai, pasak specialistės E. Zykienės, kad susidūrus su kepenų ciroze sugrįžti prie pradinės sveikų kepenų būklės jau nebeįmanoma.

„Susirgus šia liga – kelio atgal nėra, galima kontroliuoti tik tolimesnius procesus ir lėtinti ligos progresavimą, ypač jei kepenų cirozė yra dar ankstyvose stadijose.

Nesiimant jokių veiksmų, cirozė gali baigtis tragiškai“, – skaitytojus įspėjo pašnekovė.

Priežastys ir ligą išduodantys ženklai

Prabilus apie kepenų cirozės priežastis, vaistininkė nurodė, kodėl yra susergama šia liga.

Pasak jos, viena iš dažniausių priežasčių yra alkoholio vartojimas, kuris sukelia kepenų randėjimą.

„Kepenų cirozės išsivystymą gali lemti perteklinis ir dažnas alkoholio vartojimas, tai – viena dažniausių priežasčių, dėl kurių kepenys suriebėja ir pradeda gamintis randinis audinys.

Tačiau kepenų cirozę gali lemti ir kitos būklės, pavyzdžiui, nealkoholinis kepenų suriebėjimas dėl netinkamos mitybos ar gretutinių sveikatos būklių (cukrinio diabeto, nutukimo), taip pat hepatitų B, C ir D virusai, ilgalaikis kai kurių stiprių vaistų vartojimas“, – tikino ji.

O pasiteiravus, kokiais ženklais pasireiškia kepenų cirozė, E. Zykienė teigė, kad neretai pradinėse stadijose jų gali net nebūti.

Vis tik vėliau, kai liga jau pažengia į priekį, tuomet pasirodo simptomai, kurie gali neprastai apkartinti gyvenimą:

„Kai ženkliai sutrinka kepenų funkcija, gali pasireikšti tokie simptomai kaip sunkumo pojūtis po dešiniuoju šonkaulių lanku, apetito praradimas, nuovargis, mieguistumas, galūnių patinimai, stiprus niežulys, skysčių kaupimasis pilvo srityje, gelta, menstruacijų ir lytinio potraukio pokyčiai.“

Ką daryti įtariant kepenų cirozę?

Vaistininkė pokalbio metu taip pat pasakojo, ką reikėtų daryti įtariant kepenų cirozę. Pasak jos, svarbu reaguoti nedelsiant.

„Įtariant kepenų funkcijų sutrikimus būtina nedelsiant apsilankyti pas gydytoją, kad šis atliktų apžiūrą bei reikalingus tyrimus, paskirtų gydymą ir padėtų išvengti gresiančių komplikacijų.

Taip pat labai svarbu visapusiškai sveiko gyvenimo būdo palaikymas – alkoholio, riebaus, kepto, sūraus maisto atsisakymas, normalaus kūno svorio ir tinkamų cholesterolio rodiklių išlaikymas, pakankamas vandens suvartojimas“, – pabrėžė ji.

Pasak specialistės, svarbu tokių pat taisyklių laikytis ir norint išvengti kepenų cirozės. Ji atskleidė, kad, kad svarbu pasirinkti tinkamą gyvenimo būdą, o tuo pačiu pasikonsultuoti su gydytojais apie kepenų ligų rizikas.

