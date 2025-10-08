6 ženklai išduoda, kad laikas atsisakyti alkoholio: sustokite laiku

Julie Breslin, programos „Gerk išmintingai, senk laimingai“ vadovė priklausomybių ligų organizacijoje „Addaction“, sako, kad žmonės turi žinoti savo ribas, kad galėtų atpažinti pirmuosius priklausomybės požymius, rašoma thesun.co.uk.
Ji atkreipia dėmesį į kai kuriuos ženklus, kad galbūt jūsų alkoholio vartojimas nėra labai sveikas.
1. Geriate daugiau, nei reikėtų
Ekspertai sako, kad per savaitę negalima suvartoti daugiau nei 14 alkoholio vienetų – tai iš viso šeši bokalai alaus arba šešios vidutinės taurės vyno. Julie teigimu, taip pat svarbu alkoholio nevartoti kasdien ir dvi ar tris dienas per savaitę nuo jo pailsėti. Kai pastebite, kad bendras alkoholio kiekis pradeda viršyti 14 vienetų – laikas sustoti.
„Žmonės, turintys problemų su alkoholiu, reguliariai viršija šias rekomendacijas ir jiems darosi vis sunkiau bent vieną dieną prabūti be alkoholio“, – sako ji. – „Kai žmogus įpranta alkoholį vartoti kasdien ir didesniais kiekiais, nei rekomenduojama, jų alkoholio tolerancija pasikeičia ir, sunkiausiais atvejais, išsivysto priklausomybė.
2. Nesaikingas gėrimas
Turbūt daugelis įsivaizduoja, kad nesaikingai alkoholis vartojamas jaunystėje, ir įsivaizduoja jaunimą prie barų ir klubų savaitgalio naktimis. Bet iš tiesų nesaikingai geria daugelis žmonių ir toli gražu ne tik jaunystėje.
Nesaikingo gėrimo apibrėžimas moterims – šeši alkoholio vienetai vienu ypu, o vyrams – aštuoni. Tai – maždaug dvi didelės taurės vyno, o aštuoni vienetai prilygsta keturiems bokalams alaus.
Jei per vieną vakarą išgeriate visos savaitės alkoholio normą, tai neapsaugo nuo žalingo alkoholio poveikio, aiškina Julie. Kepenims taip daug sunkiau apdoroti alkoholį, todėl taip alkoholį vartoti labai nesveika.
Julie sako: „Alkoholis yra toksinas, todėl vos jam patekus į organizmą kūnas bando rasti būdą juo atsikratyti. Kai alkoholis vartojamas nesaikingai, kepenys nebesugeba jo apdoroti – daugiausia jos gali susitvarkyti su vienu alkoholio vienetu per valandą“.
3. Be alkoholio jums nelinksma
Jokia veikla neatrodo taip smagiai be šalto alaus bokalo rankoje? Tuomet greičiausiai jūsų alkoholio vartojimas jau yra problematiškas.
Jei alkoholis tampa tuo dalyku, kuris yra būtinai reikalingas socializacijai ar atsipalaidavimui, tai reiškia, kad laikas susirūpinti. Jei vakare išgeriate per daug ir tai jums sugadina kitos dienos planus, susirūpinti reikėtų dar labiau.
Julie sako, kad jei žmogus jaučia, jog be alkoholio gerai nepraleidžia laiko arba, jei pasitaiko, kad kažkurio vakaro su nesaikingu gėrimu tiesiog nieko nebeatsimenate, tai ženklas, kad kažkas ne taip.
4. Alkoholis veikia jūsų santykius
Kenksmingas alkoholio vartojimas pradeda neigiamai veikti žmonių santykius. Gal nuolat ginčijatės su antrąja puse, esate užmaršūs, gerai nevalgote, apleidžiate asmeninę higieną – visa tai yra kenksmingo alkoholio vartojimo požymiai.
Gali pasitaikyti įvairių nelaimingų atsitikimų, sužeidimų, žmogus pradeda netesėti pažadų, neateina sutartu laiku į sutartą vietą.
5. Fizinės abstinencijos požymiai
Alkoholio poreikis, o nebe noras, yra dar vienas ženklas, kad kažkas ne taip. Jei žmogus jaučia, kad jam tiesiog reikia alkoholio, tuomet pradeda reikštis ir abstinencijos simptomai – apima nerimas, drebulys, net pykinimas
„Kai žmogus yra priklausomas, jis geria tam, kad išvengtų abstinencijos simptomų“, – sako Julie. – „Jei jaučiate, kad alkoholinio gėrimo norisi vis anksčiau ir anksčiau, jei darosi vis sunkiau ištverti visą dieną be gėrimo, tuomet reikėtų labai susirūpinti dėl savo alkoholio vartojimo įpročių“.
6. Dažnai geriate vieni
Jei alkoholį vartojate vieni – tai labai rimtas ženklas, kad turite problemų. Kai nepavyksta ištverti visos dienos be nei vieno lašo alkoholio ir kai net ir vieni namuose įsipilate mėgstamo alkoholinio gėrimo, žinokite – tai tiesus kelias į priklausomybę.
Julie sako, kad remiantis priklausomybių organizacijų duomenimis, 77 proc. priklausomų nuo alkoholio žmonių geria vieni namuose.
„Tai nebėra socialinis alkoholio vartojimas su draugais bare, tai nebeturi nieko bendro su socializacija – čia prasideda socialinė izoliacija“, – įspėja ji. – „Gėrimas namuose yra vienas iš didžiausių mūsų rūpesčių. Taip pat ir namuose suvartojami alkoholio kiekiai – bare alkoholio kiekis yra matuojamas, todėl žmogus žino, kiek išgėrė, o namuose kyla rizika įsipilti gerokai per daug“.
