Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Čančaras artėja prie išvykimo iš „EA7 Emporio Armani“

2025-10-21 12:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 12:11

Milano „EA7 Emporio Armani“ komandą veikiausiai paliks vasarą atvykęs Vlatko Čančaras.

V.Čančaras turėtų palikti Milano ekipą (Scanpix nuotr.)

Milano „EA7 Emporio Armani“ komandą veikiausiai paliks vasarą atvykęs Vlatko Čančaras.

REKLAMA
0

Slovėnijos žiniasklaida skelbia, kad 28 metų 203 cm ūgio puolėju yra nepatenkintas Italijos klubas, todėl pasikvietė Nate‘ą Sestiną. Taip pat V.Čančarą kamuoja kelio problemos, kurios neleidžia jam rungtyniauti.

V.Čančaro išvykimo gandus paskatino ir jo žingsnis asmeninėje „Instagram“ paskyroje – ištrynė visas nuotraukas, kuriose jis buvo su „EA7 Emporio Armani“ marškinėliais. Taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame cituojama Biblijos eilutė: „Skausmas, kurį jauti, yra niekas, palyginti su džiaugsmu, kuris ateina. Realybė tokia – kad ir kokius sunkumus patirtum, kažkas gero vis tiek ateina.“

V.Čančaras spėjo sužaisti vos du Eurolygos mačus – 15 sužaistų minučių nepelnė nė taško ir surinko -5 naudingumo balus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų