Čančaras artėja prie išvykimo iš „EA7 Emporio Armani“

Slovėnijos žiniasklaida skelbia, kad 28 metų 203 cm ūgio puolėju yra nepatenkintas Italijos klubas, todėl pasikvietė Nate‘ą Sestiną. Taip pat V.Čančarą kamuoja kelio problemos, kurios neleidžia jam rungtyniauti.
V.Čančaro išvykimo gandus paskatino ir jo žingsnis asmeninėje „Instagram“ paskyroje – ištrynė visas nuotraukas, kuriose jis buvo su „EA7 Emporio Armani“ marškinėliais. Taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame cituojama Biblijos eilutė: „Skausmas, kurį jauti, yra niekas, palyginti su džiaugsmu, kuris ateina. Realybė tokia – kad ir kokius sunkumus patirtum, kažkas gero vis tiek ateina.“
V.Čančaras spėjo sužaisti vos du Eurolygos mačus – 15 sužaistų minučių nepelnė nė taško ir surinko -5 naudingumo balus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!