Atsakė, kokia iš tiesų dabar yra lenktynininko Schumacherio būklė

Maždaug prieš metus pasaulį sujaudino naujiena, kad „Formulės-1“ legenda pirmą kartą per daugiau nei dešimtmetį buvo pastebėta viešumoje.
56 metų sporto ikona, kaip pranešama, dalyvavo dukters Ginos Marijos vestuvėse šeimos viloje Maljorkoje praėjusį rugsėjį. Tai buvo jo pirmasis viešas pasirodymas per 11 metų, rašoma dailystar.co.uk.
Vokietijos žiniasklaida rašė, kad svečiai buvo prašyti palikti mobiliuosius telefonus prie durų, kad nebūtų darytos neleistinos nuotraukos. Vėliau Schumacherio šeimos artimieji šiuos pranešimus paneigė kaip netikras naujienas.
Vis tik susidomėjimas tik dar labiau pabrėžė ilgalaikę pasaulinę meilę Schumacheriui ir nuolatinį susidomėjimą jo sveikata, kurią jo artimieji kruopščiai saugo nuo 2013 metų avarijos.
Lemtingą gruodžio mėnesį septynis kartus F1 pasaulio čempionu tapęs Schumacheris patyrė rimtą galvos traumą Prancūzijos Alpėse, kai nukrito ir galva atsitrenkė į akmenį. Jo šalmas buvo suskilęs į dvi dalis.
Jis buvo nedelsiant nugabentas į ligoninę, kelis mėnesius praleido dirbtinėje komoje, o vėliau buvo perkeltas į šeimos namus prie Ženevos ežero. Nuo avarijos Schumacheris nuolat prižiūrimas žmonos Corinnos ir medicinos specialistų komandos.
Informacija apie jo būklę griežtai saugoma, tik keletas išrinktųjų turi teisę jį lankyti, o visuomenei nebuvo pateikta jokių reikšmingų naujienų. Nepaisant to, daugelis bando sužinoti apie legendinio lenktynininko sveikatą.
Kas žinoma apie Schumacherio sveikatą?
Pasklido gandai, kad Schumacherio sveikata galėtų gerėti po daugiau nei dešimties metų prabėgusių nuo avarijos, tačiau informacija apie jo viešus pasirodymus laikoma nepagrįsta.
Pavyzdžiui, pranešimai apie jo dalyvavimą dukters vestuvėse ir autografą ant lenktynių legendos Jackie Stewart šalmo buvo paneigti.
Naujausi artimų bendradarbių pranešimai rodo, kad Schumacheris tebėra prikaustytas prie lovos ir negali kalbėti. Birželį jo buvęs vadybininkas Flavio Briatore kalbėjo apie Schumacherio padėtį:
„Norėčiau jį prisiminti besišypsantį po pergalės, o ne gulintį lovoje, tačiau su Corinna mes dažnai kalbamės.“
Vokiečių žurnalistas Felixas Gorneris atskleidė, kad F1 lenktynininkas yra priklausomas nuo slaugytojų:
„Jis nebegali išreikšti savęs žodžiais. Tai labai liūdna padėtis. Jis buvo herojus, atrodė nepalaužiamas, o dabar mes tiesiog bandome išlaikyti viltį.“
Vokietijos spauda 2023 metais pranešė, kad Schumacherį prižiūri iki 15 žmonių komanda. Teismui buvo pateikta informacija, kad jis yra iš dalies bejėgis ir jam reikalinga nuolatinė priežiūra, o nutekėjusiose nuotraukose tariamai jis buvo matomas ligoninės lovoje ar vežimėlyje, prijungtas prie medicininių aparatų.
