Šaldydami mėsą daugelis daro 2 klaidas: nekartokite jų

Deja, daugelis žmonių daro vieną dažną klaidą, kuri gali net paskatinti mėsos gedimą. Į tai atkreipė dėmesį „TikTok“ turinio kūrėjas @panitechnolog. Kaip tinkamai užšaldyti mėsą, kad išvengtumėte galimų sveikatos rizikų?
Dažniausios klaidos šaldant mėsą
Turinio kūrėjas pabrėžia vieną labai įprastą vartotojų klaidą – mėsos dėjimą į šaldiklį toje pačioje pakuotėje, kurioje ji buvo pirkta, rašoma fakt.pl.
„Atminkite, niekada nešaldykite produktų šiose pakuotėse“, – įspėja jis.
Pasak jo, prieš šaldant visada reikia pašalinti vadinamąją „sugėrėją“ – įdėklą, sugeriantį skystį, po mėsa.
Atšildant jame kaupiasi skystis, kuriame greitai dauginasi bakterijos, todėl mėsą geriau perdėti į atskirus šaldymo maišelius, sandariai uždaryti, paženklinti ir dėti į šaldiklį.
Kita dažna klaida – mėsos plovimas prieš šaldymą. Tai nerekomenduojama, nes drėgnoje mėsoje bakterijos dauginasi greičiau, o po atšildymo tokia mėsa greičiau genda. Sugedusios mėsos vartojimas gali sukelti apsinuodijimą maistu.
Panaši rizika kyla ir tuomet, kai mėsą prieš šaldant ilgiau palaikome šaldytuve. Ilgesnis laikymas didina bakterijų dauginimosi tikimybę.
Taip pat svarbu neviršyti rekomenduojamo šaldymo laiko – nors užšaldymas ir prailgina galiojimą, jis nesustabdo galimo gedimo. Jei mėsoje jau yra kenksmingų bakterijų, jos po atšildymo ims daugintis dar sparčiau.
Sugedusią mėsą atpažinti galima iškart ją atšildžius: tai išduoda nemalonus kvapas ir pakitusi spalva. Sugedusi paukštiena tampa pilkšva, jautiena – rusva, o sena malta mėsa įgauna lipnią tekstūrą.
