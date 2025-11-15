Kepsnys – nebūtinai iš mėsos: šis receptas patiks tiek vegetarams, tiek mėsos mėgėjams

Sviestinių pupelių košei ir keptiems baklažanams reikės:
- 2 indelių konservuotų sviestinių pupelių
- Vienos česnako galvos
- 40 g sviesto
- Kelių čiobrelio šakelių
- Pusės litro sultinio
Gaminimo eiga:
Baklažanus sudėkite į kepimo skardą. Česnako galvutes suvyniokite į kepimo popierių ir įdėkite kartu su baklažanais. Kepimo skardą pašaukite į orkaitę ir kepkite 200 temperatūroje pusvalandį ar 40 minučių, kol baklažanai suminkštės.
Iškepusius baklažanus atsargiai nulupkite ir suplokite. Suplotą baklažaną apvoliokite miltuose ir apkepkite alyvuogių aliejuje.
Paruoškite sviestinių pupelių košę. Konservuotas pupeles sudėkite į sietelį ir perplaukite šaltu vandeniu. Į keptuvę įdėkite gabalėlį sviesto, išspauskite keptus česnakus, sudėkite prieskonines žoles ir pupeles. Viską pakaitinkite, kol pupelės sušils. Visą keptuvės turinį sudėkite į smulkintuvą, įpilkite šiek tiek sultinio ir sutrinkite iki norimos konsistencijos.
Keptą baklažaną patiekite su pupelių koše.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.