Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Pasibaisėjo „tatuiruota“ mėsa „Norfoje“: „Klausimas, ar čia išvis galima valgyti?“

2025-10-08 12:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 12:49

Ar ant parduotuvėje pirktos mėsos esate pastebėję ryškius ženklus? Daugeliui jie nesukelia jokių įtarimų, tačiau kai kuriuos gyventoju priverčia sunerimti – ar tai paprastas ir saugus žymėjimas, o gal tokios mėsos geriau nevartoti?

Ar ant parduotuvėje pirktos mėsos esate pastebėję ryškius ženklus? Daugeliui jie nesukelia jokių įtarimų, tačiau kai kuriuos gyventoju priverčia sunerimti – ar tai paprastas ir saugus žymėjimas, o gal tokios mėsos geriau nevartoti?

REKLAMA
0

Tačiau prekybininkai ir specialistai ramina pirkėjus, kad įvairūs užrašai ir ženklai ant mėsos nėra pavojingi, o netgi priešingai – padeda apsisaugoti nuo galimų pavojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasibaisėjo „tatuiruota“ mėsa 

Su portalu tv3.lt susisiekė sunerimusi skaitytoja Kristina, kuriai „Norfoje“ įsigytos mėsos ženklinimas sukėlė klausimų.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris pasakojo, kad Vilniuje esančioje parduotuvėje įsigijo mėsos, o vėliau ant jos pastebėjo didelę žymą.

REKLAMA

Kristina dalijosi, kad ar reiktų sunerimti ji pasiteiravo ir pardavėjos, tačiau sulaukė atsakymo, kad toks mėsos žymėjimas yra normalu.

„Mėsos gabalą padavė kažkokį vos ne tatuiruotą. Klausiau pardavėjos kas čia per ženklas ant mėsos, bet nieko neatsakė, tik kad normalu čia.

Bet man neatrodo normalu – klausimas, ką čia reiškia ir ar čia išvis galima valgyti“, – svarstė vilnietė.

REKLAMA
REKLAMA

Portalas tv3.lt susisiekė su „Norfa“ bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir pabandė išsiaiškinti, ką reiškia šie ženklai ir ar saugu vartoti taip pažymėtą mėsą.

Pardavėja atsakė teisingai

„Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis pažymėjo, kad pardavėja teisingai atsakė klientei, kad toks mėsos žymėjimas yra normalus reiškinys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, Europoje priimti reglamentuose nurodyta, kad visos mėsos perdirbimo įmonės ir skerdyklos privalo ženklinti savo produkciją nustatytos formos sveikumo ženklu.

„Visas skerdžiamų gyvulių skerdenas nustatyta tvarka, nustatytose vietose ženklina veterinarijos specialistai, kurie nuolatos ir be išimties kontroliuoja skerdimo procesą“, – nurodė D. Ryliškis.

REKLAMA

Jis paaiškino, kad skaičiai ovaliame sveikumo ženkle yra nuoroda į konkrečią skerdyklą – jai suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį.

„Be skerdenų ženklinimo sveikumo ženklu, ant odos spaudais taip pat yra pažymima skerdenų raumeningumo klasė, partijos / skerdimo numeris.

Taip pat ant skerdenų odos galima pastebėti ištatuiruotus skaičius tai yra kiekvieno augintojo bandos numeris, kita augintojo atsekamumo informacija“, – dalijosi „Norfa“ atstovas spaudai.

REKLAMA

D. Ryliškis pažymėjo, kad visi dažai, naudojami ženklinimui yra Europos Sąjungoje patvirtinti, sertifikuoti, skirti būtent skerdenų ženklinimui.

„Vartotojas visada gali pašalinti nuo odos paviršiaus visus ženklinimus namie. Pati mėsa yra praėjusi veterinarijos specialistų kontrolę, saugi vartojimui“, – pabrėžė jis.

Tokia mėsa atitinka visus reikalavimus

VMVT taip pat patvirtino, kad tokia žyma (antspaudas) vadinama „sveikumo ženklu“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jis dedamas ant skerdenų tuo atveju, jei prieš skerdimą kiaulės buvo patikrintos valstybinio veterinarijos gydytojo dėl sveikatos, gerovės, identifikavimo, atlikta dokumentų patikra (įrašai iš kilmės ūkio, važtaraščio duomenys, naudotų vaistų įrašai – jei buvo naudoti).

Taip pat jis rodo, kad buvo atlikta mėsos poskerdiminė veterinarinė ekspertizė ir nebuvo nustatyta jokių požymių leidžiančių nustatyti ar įtarti, kad mėsa netinkama maistui. Taip pat atliktas mėsos tikrinimas dėl trichinelių lervų aptikimo“, – komentavo VMVT.

REKLAMA

Tarnyba nurodė, kad sveikumo ženklo forma yra nustatyta ES reglamentuose ir paaiškino, ką reiškia ženklai, kuriuos galima matyti skaitytojos siųstoje nuotraukoje.

VMVT paaiškino, kad pavyzdžiui viršutinėje ženklo dalyje esantis „LT“ reiškia, kad paskersta Lietuvos skerdykloje.

Tuo metu vidurinėje dalyje nurodomas skerdyklos patvirtinimo numeris, kurį suteikia VMVT prieš pradedant veiklą, jei skerdykla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

REKLAMA

Apatinėje ženklo dalyje esančios raidės „EB“ reiškia, kad skerdykla yra Europos Sąjungoje.

Galiausiai dvi įstrižos linijos reiškia, kad kiaulės, kilusios iš teritorijos, kuriai taikomos tam tikros apribojimo priemonės, dėl toje teritorijoje nustatyto afrikinio kiaulių maro. 

Pažeidimas tik tada, kai mėsa nepaženklinta

VMVT atkreipė dėmesį, kad skerdenų ženklinimui naudojami tik su maistu kontaktuoti leidžiami dažai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarnybos Reglamente nurodytus reikalavimus maisto dažikliams. Tai reiškia, kad jie yra saugūs vartoti ir pavojaus sveikatai nekelia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi jei vartotojui nėra priimtina mėsa su esančiu sveikumo ženklu, VMVT pabrėžia, kad jis gali prašyti parduotuvės darbuotojo parinkti tokią dalį, ant kurios ženklo nėra.

VMVT atkreipė dėmesį, kad gyventojai neturėtų skubėti kreiptis į tarnybą dėl paženklintos mėsos, nes būtent tokie ženklai ir reiškia, kad mėsa yra tinkama vartoti.

„Kreiptis į VMVT tokiais atvejais nereikia, nes mėsa yra saugi vartoti ir esantis ženklas tik patvirtina tinkamumą maistui. Pažeidimu būtų laikoma, jei skerdenos nebūtų paženklintos“, – pažymėjo tarnyba.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų