Pasibaisėjo „tatuiruota“ mėsa „Norfoje“: „Klausimas, ar čia išvis galima valgyti?“

Tačiau prekybininkai ir specialistai ramina pirkėjus, kad įvairūs užrašai ir ženklai ant mėsos nėra pavojingi, o netgi priešingai – padeda apsisaugoti nuo galimų pavojų.
Pasibaisėjo „tatuiruota“ mėsa
Su portalu tv3.lt susisiekė sunerimusi skaitytoja Kristina, kuriai „Norfoje“ įsigytos mėsos ženklinimas sukėlė klausimų.
Moteris pasakojo, kad Vilniuje esančioje parduotuvėje įsigijo mėsos, o vėliau ant jos pastebėjo didelę žymą.
Kristina dalijosi, kad ar reiktų sunerimti ji pasiteiravo ir pardavėjos, tačiau sulaukė atsakymo, kad toks mėsos žymėjimas yra normalu.
„Mėsos gabalą padavė kažkokį vos ne tatuiruotą. Klausiau pardavėjos kas čia per ženklas ant mėsos, bet nieko neatsakė, tik kad normalu čia.
Bet man neatrodo normalu – klausimas, ką čia reiškia ir ar čia išvis galima valgyti“, – svarstė vilnietė.
Portalas tv3.lt susisiekė su „Norfa“ bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir pabandė išsiaiškinti, ką reiškia šie ženklai ir ar saugu vartoti taip pažymėtą mėsą.
Pardavėja atsakė teisingai
„Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis pažymėjo, kad pardavėja teisingai atsakė klientei, kad toks mėsos žymėjimas yra normalus reiškinys.
Anot jo, Europoje priimti reglamentuose nurodyta, kad visos mėsos perdirbimo įmonės ir skerdyklos privalo ženklinti savo produkciją nustatytos formos sveikumo ženklu.
„Visas skerdžiamų gyvulių skerdenas nustatyta tvarka, nustatytose vietose ženklina veterinarijos specialistai, kurie nuolatos ir be išimties kontroliuoja skerdimo procesą“, – nurodė D. Ryliškis.
Jis paaiškino, kad skaičiai ovaliame sveikumo ženkle yra nuoroda į konkrečią skerdyklą – jai suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį.
„Be skerdenų ženklinimo sveikumo ženklu, ant odos spaudais taip pat yra pažymima skerdenų raumeningumo klasė, partijos / skerdimo numeris.
Taip pat ant skerdenų odos galima pastebėti ištatuiruotus skaičius tai yra kiekvieno augintojo bandos numeris, kita augintojo atsekamumo informacija“, – dalijosi „Norfa“ atstovas spaudai.
D. Ryliškis pažymėjo, kad visi dažai, naudojami ženklinimui yra Europos Sąjungoje patvirtinti, sertifikuoti, skirti būtent skerdenų ženklinimui.
„Vartotojas visada gali pašalinti nuo odos paviršiaus visus ženklinimus namie. Pati mėsa yra praėjusi veterinarijos specialistų kontrolę, saugi vartojimui“, – pabrėžė jis.
Tokia mėsa atitinka visus reikalavimus
VMVT taip pat patvirtino, kad tokia žyma (antspaudas) vadinama „sveikumo ženklu“.
„Jis dedamas ant skerdenų tuo atveju, jei prieš skerdimą kiaulės buvo patikrintos valstybinio veterinarijos gydytojo dėl sveikatos, gerovės, identifikavimo, atlikta dokumentų patikra (įrašai iš kilmės ūkio, važtaraščio duomenys, naudotų vaistų įrašai – jei buvo naudoti).
Taip pat jis rodo, kad buvo atlikta mėsos poskerdiminė veterinarinė ekspertizė ir nebuvo nustatyta jokių požymių leidžiančių nustatyti ar įtarti, kad mėsa netinkama maistui. Taip pat atliktas mėsos tikrinimas dėl trichinelių lervų aptikimo“, – komentavo VMVT.
Tarnyba nurodė, kad sveikumo ženklo forma yra nustatyta ES reglamentuose ir paaiškino, ką reiškia ženklai, kuriuos galima matyti skaitytojos siųstoje nuotraukoje.
VMVT paaiškino, kad pavyzdžiui viršutinėje ženklo dalyje esantis „LT“ reiškia, kad paskersta Lietuvos skerdykloje.
Tuo metu vidurinėje dalyje nurodomas skerdyklos patvirtinimo numeris, kurį suteikia VMVT prieš pradedant veiklą, jei skerdykla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.
Apatinėje ženklo dalyje esančios raidės „EB“ reiškia, kad skerdykla yra Europos Sąjungoje.
Galiausiai dvi įstrižos linijos reiškia, kad kiaulės, kilusios iš teritorijos, kuriai taikomos tam tikros apribojimo priemonės, dėl toje teritorijoje nustatyto afrikinio kiaulių maro.
Pažeidimas tik tada, kai mėsa nepaženklinta
VMVT atkreipė dėmesį, kad skerdenų ženklinimui naudojami tik su maistu kontaktuoti leidžiami dažai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarnybos Reglamente nurodytus reikalavimus maisto dažikliams. Tai reiškia, kad jie yra saugūs vartoti ir pavojaus sveikatai nekelia.
Visgi jei vartotojui nėra priimtina mėsa su esančiu sveikumo ženklu, VMVT pabrėžia, kad jis gali prašyti parduotuvės darbuotojo parinkti tokią dalį, ant kurios ženklo nėra.
VMVT atkreipė dėmesį, kad gyventojai neturėtų skubėti kreiptis į tarnybą dėl paženklintos mėsos, nes būtent tokie ženklai ir reiškia, kad mėsa yra tinkama vartoti.
„Kreiptis į VMVT tokiais atvejais nereikia, nes mėsa yra saugi vartoti ir esantis ženklas tik patvirtina tinkamumą maistui. Pažeidimu būtų laikoma, jei skerdenos nebūtų paženklintos“, – pažymėjo tarnyba.