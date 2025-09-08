Štai kaip lietuviai sutaupo apsipirkdami: pataria taip daryti visuose prekybos tinkluose

Visose Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse galima rasti skyrelius, kuriuose būna nukainotos prekės. Šie skyriai susilaukia nemažo gyventojų susidomėjimo, o neretai prie jų galima išvysti ir susidariusias eiles.
Tokiuose skyriuose žmonės gali įsigyti ne tik mėsos ar pieno produktų, bet ir pagamintų patiekalų, mišrainių bei tortų.
Tačiau kiek iš tiesų pavyksta sutaupyti ir ką už kelis eurus šiandien galima parsinešti namo iš nukainotų prekių lentynų?
Galima rasti visuose prekybos tinkluose
Portalas tv3.lt apsilankė 5 didžiųjų prekybos tinklų („Norfa“, „Rimi“, „Maxima“, „Iki“, „Lidl“) parduotuvėse ir apžvelgė, kokių prekių ir kokiomis kainomis galima įsigyti tokiuose skyriuose.
„Rimi“ nukainotų prekių skyriuje buvo nemažai prekių geromis kainomis, daugumai jų taikomos 30–50 proc. nuolaidos. Pavyzdžiui, galima įsigyti 300 g mišrainės už 0,83 euro (įprasta kaina 1,85 euro), sviesto už 1,95 euro (įprasta kaina 3,69 euro) arba pieno už 0,8 euro (įprasta kaina 1,59 euro).
Šiame skyriuje buvo ir mėsos. Pavyzdžiui, 500 g vištienos šlaunelių mėsos kainuoja 3,49 euro (įprasta kaina 4,99 euro), o 300 g vištienos faršo kaina siekia 3,15 euro, vietoj 6,29 euro.
Tuo metu „Norfa“ parduotuvėje pigesnių prekių skyrius buvo kur kas skurdesnis – jame vos po kelias prekes.
Už 1,01 euro (įprasta kaina 1,45 euro) buvo galima įsigyti 250 g pievagrybių, o už 0,53 euro (įprasta kaina 1,29 euro) – 1 kilogramą bananų.
Taip pat „Norfa“ parduotuvėje buvo galima įsigyti burokėlių salotas už 0,95 euro (įprasta kaina 3,49 euro) arba bulvių plokštainį su spirgučiais už 2,44 euro (įprasta kaina 4,99 euro).
Galiausiai keletas nukainotų prekių buvo ir mėsos skyriuje. Pavyzdžiui, medžiotojų dešrelės už 4,19 euro (įprasta kaina 5,99 euro) arba Kijevo kotletas už 1,32 euro (įprasta kaina 1,89 euro).
„Iki“ parduotuvėje nukainotos prekės buvo beveik išpirktos, tačiau keletą pavyko rasti.
Pavyzdžiui, 0,85 euro kainavo keptos viščiukų blauzdelės (įprasta kaina 1,71 euro), o už 5,49 euro buvo galima įsigyti šeimyninę pakuotę keptos vištienos filė (įprasta kaina 10,99 euro). Taip pat už 3,14 euro buvo galima įsigyti marinuotos vištų šlaunelių mėsos (įprasta kaina 3,29 euro).
„Lidl“ taip pat turėjo gana mažai nukainotų prekių, o visoms joms buvo taikoma 25 proc. nuolaida.
Už 0,21 euro buvo galima įsigyti sūrelį (įprasta kaina 0,29 euro), 3,59 euro kainavo 250g šamo filė (įprasta kaina 4,79 euro), o 400 g kalakutienos faršo kaina siekė 2,46 euro (įprasta kaina 3,29 euro).
Didžiausias nukainotų prekių pasirinkimas buvo „Maxima“ parduotuvėje. Čia buvo galima įsigyti ne tik pieno produktų, saldumynų ar mėsos, bet ir veganiškų ir vegetariškų prekių.
Pavyzdžiui, veganiška sojų varškė kainavo 0,9 euro (įprasta kaina 1,29 euro), o geriamą jogurtą buvo galima įsigyti už 0,74 euro (įprasta kaina 1,45 euro).
50 proc. nuolaida „Maxima“ parduotuvėje buvo taikoma įvairiems sūriams bei šaltibarščių kefyrui.
Sprandinės šašlykas „Maxima“ nukainotų prekių skyriuje kainavo 7,26 euro (vietoje 14,53 euro), vištienos faršas 2,09 euro (įprasta kaina 2,99 euro), o šviežias viščiukas 4,56 euro (vietoje 6,52 euro).
Prekes galima įsigyti iki 70 proc. pigiau
„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė dalijosi, kad šio tinklo parduotuvėse pirkėjai gali įsigyti kelių tipų nukainotų produktų.
Pavyzdžiui, šviežių prekių paskutinę prekių galiojimo dieną – joms suteikiamos 50 proc. nuolaidos, bei šviežių kepinių (šviežios vietoje kepamos duonos, bandelių) kiekvieną dieną nuo 20 valandos taip pat su 50 proc. nuolaida.
„Tokios prekės yra nukainojamos kiekvieną dieną. Tokios šviežios prekės, kaip pienas, varškė, mėsa, jau pagaminti gaminiai ar kitos prekės, kurių galiojimo laikas dar tinkamas, tačiau jau yra skirti suvartoti tą pačią dieną, yra patalpinti atskirame šaldytuve, su aiškiai identifikuotais ženklais nuolaidos ženklais.
Ant jų užklijuota nauja kainų etiketė, ant kurios nurodytas nuolaidos procentas bei galutinė kaina. Pirkėjai kasoje turi nuskenuoti būtent šią kainų etiketę. Pirkėjai ieško būtų sutaupyti, tad tokias nuolaidas labai vertina“, – nurodė ji.
Be to, „Iki“ yra kol kas vienintelis iš didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų, kuris pagal pernai įsigaliojusius teisės aktus užuot išmesdamas, parduoda ilgo galiojimo prekes pasibaigus jų „geriausias iki“ terminui.
„Iki“ taip pat ėmėsi savarankiškos iniciatyvos sutrumpinti laikotarpį, kiek galima pardavinėti tokias prekes. Vietoje teisės aktuose nurodomo 45 dienų termino, tinklas šiais produktais prekiauja 30 dienų. Taip užtikrinama, kad likus neparduotų prekių, dar būtų užtektinai laiko maistą perduoti labdarai.
Anot G. Kitovės, jos būna vis dar saugios valgyti ir atitinka aukštus kokybės standartus, o pratęsus jų pardavimą 1 mėnesiu, parduodamos su 70 proc. nuolaida.
„Šis sprendimas tapo svarbia socialine žinute – pirkėjams primename, kad gero, kokybiško maisto nereikia išmesti. Taip ne tik drauge su pirkėjais mažiname maisto švaistymą, bet galime ir dar labiau prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo“, – dalijosi „Iki“ atstovė.
Tuo metu „Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis pažymėjo, kad šiame prekybos tinkle dažniausiai nukainojami produktai, kurių galiojimo laikas eina į pabaigą, rečiau – produktai, kurie dėl įvairių priežasčių turi mažesnę paklausą.
Anot jo, „Norfose“ dažniausiai taikomos 25–30 proc., rečiau 40–50 proc. nuolaidos.
„Išskirti reikėtų pirmadieninius išpardavimus. Prekybos tinklas „Norfa“ jau daugiau nei pusantrų metų vykdo pirmadieninius išpardavimus, kurių metu šviežius vaisius ir daržoves, tortus ir pyragus, taip pat sveriamą atvėsintą ir rūkytą žuvį siūlo įsigyti su 50 proc. nuolaida“, – nurodė D. Ryliškis.
„Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius pasidalijo, kad nukainotų produktų lentynos yra papildomos pagal poreikį, o joms taikomos iki 70 proc. nuolaidos.
„Dažniausiai sumažinta kaina taikoma trumpo galiojimo laiko maisto produktams – mėsai, žuviai, pieno produktams, įvairiems konditerijos ir kulinarijos gaminiams“, – nurodė jis.
Tuo metu „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė pažymėjo, kad kiekvienai prekei nustatytas vidinis tinkamumo vartoti laikas ir jam prasidėjus, nukainoja produktus, taip juos parduodant dar iki tinkamumo vartoti termino pabaigos.
„Priklausomai nuo produkto priklauso ir jo pardavimo laiko su nuolaida trukmė. Pavyzdžiui, atvėsintam asortimentui yra taikomas trumpesnis laikas, todėl šiuos produktus išperka greičiau. Standartiškai tokiems nukainotiems produktams taikoma 25 proc. nuolaida.
Ilgesnio galiojimo produktams šis laiko tarpas yra pakankamai ilgas, pavyzdžiui, jei ilgo galiojimo produkto tinkamumo vartoti laikas yra metai, toks produktas yra nukainojamas dar likus keliems mėnesiams iki tinkamumo vartoti pabaigos, kad pirkėjas tokį produktą spėtų suvartoti“, – komentavo ji.
Mažiau švaistymo bei daugiau sutaupytų eurų
G. Kitovė pasidalijo, kad praėjus pusei metų nuo to, kai „Iki“ suteikė galimybę gyventojams pigiau ir ilgiau įsigyti kokybiškų, vartojimui dar tinkamų maisto produktų su pasibaigusiu „geriausias iki“ terminu, tokių prekių nurašymo kiekis sumažėjo 50 proc., o pirkėjai su didelėmis nuolaidomis įsigijo daugiau nei 360 tūkst. produktų.
„Iki“ duomenimis, populiariausi produktai su 70 proc. nuolaida – šokoladas, užkandžiai, sausainiai ir saldainių dėžutės. Taip pat aktyviai perkamas aliejus, miltai, pakuoti riešutai ir džiovinti vaisiai, kava.
„Tokia praktika leidžia ne tik sumažinti išmetamo maisto kiekį, bet ir pasirūpinti, kad norimi maisto produktai patektų pas dar daugiau žmonių. Juk ne visi, kurių galimybės yra ribotos, patenka tarp labdaros gavėjų.
Vieniems tai galimybė įsigyti miltų ir aliejaus, o kitiems – nusipirkti saldumynų, kurie priešingu atveju krepšelyje greičiausiai neatsidurtų“, – pabrėžė G. Kitovė.
Tuo metu, pasak D. Ryliškio, pirkėjai tikrai naudojasi galimybėmis apsipirkti pigiau, o dėl tokių iniciatyvų nurašytų produktų kiekis „Norfose“ dabar yra kelis kartus mažesnis nei anksčiau – dažniausiai tai vos keli procentai nuo visos pasiūlos.
Tai, kad nemažai pirkėjų renkasi sumažintos kainos prekes pastebėjo ir T. Atraškevičius. Visgi, anot jo, daliai pirkėjų šie produktai būna visiškai neaktualūs.
„Pirkėjams norime priminti, kad sumažintos kainos pasiūlymas nereiškia, jog produktas yra nekokybiškas, jis ir toliau yra saugus vartoti. Šis pasiūlymas puikia tinka tiems pirkėjams, kurie įsigytą maisto produktą ketina suvartoti dar tą pačią dieną“, – nurodė „Maxima“ atstovas.
„Lidl Lietuva“ atstovė pabrėžė, kad šio tinklo parduotuvėse galima įsigyti ir „Geradarių maišelius“, kurie taip pat padeda kovoti su maisto švaistymu.
„Mūsų tikslas šiuose maišeliuose pirkėjams pasiūlyti įsigyti netobulai atrodančių, bet vis dar puikiai vartoti tinkamų vaisių ir daržovių už mažesnę kainą. Į krepšelį dedami tik tokie vaisiai ir daržovės, kurie neturi išorinių sugedimo požymių“, – nurodė L. Skersytė.
Anot jos „Lidl“ prekybos tinkle taikoma sistema leidžia išparduoti didžiąją dalį besibaigiančio galiojimo ar netobulai atrodančių prekių.
Portalas tv3.lt susisiekė ir su „Rimi“ atstovais, tačiau jie jokių komentarų apie nukainotas prekes nepateikė.
