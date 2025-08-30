Įspėja gyventojus: įprastas alkoholio ribojimas negalios

Įprastai pirmadieniais alkoholis yra parduodamas nuo 10 iki 20 val. Visgi pirmąjį rugsėjo pirmadienį alkoholinius gėrimus pardavinėti bus draudžiama.
Tiesa, svarbu pabrėžti, kad ir sekmadienį prekiavimui alkoholiu yra taikomi ribojimai. Norintys jo įsigyti tai galės padaryti nuo 10 iki 15 val.
Už alkoholį – tūkstantinės baudos
Draudimas prekiauti alkoholiu rugsėjo 1 d. galioja jau nuo 2006 metų, siekiant didinti gyventojų sąmoningumą ir verslo atsakingumą alkoholio klausimais.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) Tabako ir alkoholio skyriaus vedėjas Darius Sadaunykas pabrėžė, kad draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais mokslo metų pradžios dieną galioja parduotuvėse, tačiau netaikomas vykdant viešojo maitinimo veiklą.
„Departamentas primena, kad, norint šią dieną prekiauti alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietoje, kavinė, baras, restoranas ar pan. turi realiai teikti viešojo maitinimo paslaugas – išpilstyti alkoholinius gėrimus į kavinei įprastą tarą, sudaryti sąlygas alkoholinius gėrimus klientams vartoti tik vietoje“, – nurodė jis.
Taip pat D. Sadaunykas pažymėjo, kad nėra jokių išimčių dėl alkoholinių gėrimų pristatymo laiko, kai alkoholiniai gėrimai užsakomi iš anksto.
Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada buvo pateiktas užsakymas, alkoholiniai gėrimai negali būti pristatomi rugsėjo 1 dieną, pvz., naudojantis maistą pristatančių fizinių ir juridinių asmenų paslaugomis.
Pažymėtina, kad rugsėjo 1 dieną, neužtikrinus nustatyto draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais, įmonėms numatyta atsakomybė – bauda nuo 144 iki 579 eurų.
O už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, bauda jau siekia nuo 579 iki 1448 eurų.
Tendencijos rodo pozityvius pokyčius
NTAKD atkreipė dėmesį, kad, pagal 2024 m. gegužės mėn. departamento užsakymu atliktą reprezentatyvią 18-74 m. Lietuvos gyventojų apklausą, net septyni iš dešimties (72 proc.) gyventojų sutinka, kad valstybė turi apsaugoti savo gyventojus nuo žalos, susijusios su alkoholio vartojimu.
Tuo metu su tuo nesutinka tik kas penktas (19 proc.) apklaustas gyventojas.
„Galima pasidžiaugti, kad su tokiu teiginiu labiau sutinka jaunimas iki 30 metų (79 proc.)“ – komentavo departamentas.
Tiesa, teigiamos tendencijos pastebimos ne tik apklausose, bet ir alkoholio vartojimo duomenyse.
Anot NTAKD, pastarąjį dešimtmetį alkoholio vartojimas Lietuvoje pastebimai mažėjo.
„Lietuva pasižymėjo ir kaip labiausiai alkoholio suvartojimą sumažinusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalis, t. y. nuo 14,7 l 2011 m. iki 12,1 l 2021 m.
Be to, gausus epizodinis alkoholio vartojimas Lietuvoje buvo kiek mažiau paplitęs nei vidutiniškai EBPO šalyse. Alkoholio suvartojimas Lietuvoje 2022–2023 m. sumažėjo iki 11 litrų ir buvo mažiausias per pastarąjį dešimtmetį“, – teigė departamentas.
NTAKD pabrėžia, kad valstybės alkoholio kontrolės politika duoda teigiamus pokyčius mažinant alkoholio vartojimą ir jo keliamą žalą.
„Svarbu išlaikyti gerąją praktiką ir taikyti veiksmingas priemones mažinant alkoholinių gėrimų prieinamumą ir didinant gyventojų informuotumą bei sąmoningumą“, – nurodė departamentas.
Sparčiai populiarėja alternatyvos
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė įvardijo pastebinti tendencijas, kad žmonės vis dažniau renkasi nealkoholinius gėrimus.
„Mūsų duomenys rodo, kad per pastaruosius kelerius metus nealkoholinių gėrimų pardavimai nuosekliai auga.
Pavyzdžiui, 2024 metais nealkoholinio alaus pardavimai šoktelėjo net 29 proc. Stebime, kad nealkoholines gėrimų alternatyvas pirkėjai renkasi ne tik kasdienai, bet ir progoms“, – komentavo L. Skersytė.
Anot jos, remiantis „Lidl“ duomenimis, šiemet Velykų savaitę gėrimų be alkoholio buvo parduota net pusantro karto daugiau nei pernai.
„Tai rodo, kad nealkoholiniai gėrimai tampa vis svarbesne šventinio stalo dalimi – tiek šeimos šventėms, tiek draugų susibūrimams. Pastebime, kad klientai vis dažniau ieško sprendimų, kurie tiktų visiems svečiams.
Be to, šventiniu laikotarpiu dažnesni ir keliavimai automobiliu, todėl dalis pirkėjų sąmoningai renkasi alternatyvas be alkoholio“, – pabrėžė ji.
Anot „Lidl“ atstovės, praėjusiais metais Kalėdų savaitę taip pat buvo fiksuotas nealkoholinių gėrimų pardavimų augimas – lyginant su 2023 metais, šios prekių kategorijos produktų buvo parduota penktadaliu daugiau. Būtent todėl L. Skersytė mano, kad ir Rugsėjo 1-ąją pirkėjai vis dažniau švęs su nealkoholiniais gėrimais.
„Galima daryti prielaidą, kad ir Rugsėjo 1-osios šventę daugelis paminės atsigaivindami nealkoholinėmis gėrimų alternatyvomis“, – nurodė ji.
Prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė taip pat pabrėžė, kad nealkoholinės alternatyvos populiarėja visais metų laikais.
„Vis daugiau pirkėjų renkasi nealkoholinį alų ar putojantį vyną, o dabar ir asortimentas yra platesnis – pirkėjai lentynose gali rasti nuo nealkoholinių kokteilių iki nealkoholinių alternatyvų aperityvui.
Tiesa, šios kategorijos augimas nėra naujiena – tokias tendencijas mes stebime ne pirmus metus“, – pasakojo komunikacijos vadovė.
