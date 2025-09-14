Tradicinis tiramisu pagal Gian Lucą: apsilaižysite pirštelius

Itališkos virtuvės mylėtojams šis sezonas bus tikras rojus, tačiau neabejotinai stebėdami, kaip gimsta daugelio pamilti produktai, šalį ir virtuvę įsimylės visi.
Šį sekmadienį Gian Luca lankėsi „Lavazza“ kavos muziejuje, nagrinėjo jos gimimo paslaptis, parodė, kaip pasigaminti kavą chemex būdu, o prie kavos būtinas ir desertas – išbandykite tradicinį arba pistacinį tiramisu pagal Gian Lucą Demarco.
Tradicinis arba pistacinis tiramisu (pagal Gian Luca Demarco)
Reikės:
- 5 kiaušiniai;
- 5 šaukštai cukraus;
- 0,5 kg mascarpone sūrio;
- Juodos kavos (DAUG);
- Savojardi sausainių;
- Kakavos pagal skonį.
Trynius išsukame su cukrumi, kai pasidaro kremas, dedame mascarpone sūrį ir vėl maišome. Baltymus išplakame iki purumo. Tuomet į mascarpone masę dedame po truputį baltymus ir atsargiai išmaišome, kad baltymai neprarastų įplakto oro.
Imame pasirinktą gilesnį indą ir sluoksniuojame tiramisu: dedame sluoksnį kremo, pabarstome jį kakava, guldome kavoje mirkytus sausainius ir vėl kartojame procesą. Sluoksniuojame, kol indas užsipildo iki viršaus, o užbaigiame sluoksniu kremo, gausiai pabarstyto kakava. Dedame į šaldytuvą.
Chemex būdu paruošta kava
Reikės: 30 g kavos pupelių.
Kavos pupeles reikia sumalti stambiai, sušlapinti specialų popierinį kavos filtrą verdančiu vandeniu, dėti maltą kavą, pilti filtruotą 93 laipsnių vandenį. Iš pradžių pilti mažą kiekį vandens, kad atsiskleistų skonis, vėliau pilti 2 kartus po 1 minutę. Vandenį pilti sukant ratu
Laida „La maistas. Italija“ – kiekvieną sekmadienį, 9 val. per TV3!