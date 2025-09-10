Ši pomidorų mišrainė idealiai tiks su duonos riekele: sunaudosite derlių

Aš nelabai esu šviežio česnako mėgėja, bet čia ant brusketų pametėti vos keli maži česnako gabaliukai subtiliai derėjo, nes jo nebuvo daug.
O dabar pats nesudėtingas receptas“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Jums reikės: ciabatos, pomidorų (geriau rinktis turinčius mažiau sėklų), česnako skiltelės, baziliko lapelių, alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų mišinio.
Brusketa su pomidorais
Ciabatą supjaustykite 1 cm riekelėmis. Sudėkite jas į kepimo popieriumi ištiestą skardą ir apšlakstykite trupučiu alyvuogių aliejaus. Kepkite iki 190 C įkatitintoje orkaitėje apie 5–6 minutes.
Pomidorus nulupkite, supjaustykite skiltelėmis ir pirštu išstumkite sėklas. Toliau skilteles supjaustykite, kad gautusi kubeliai. Likusį nuo pomidorų skystį išpilkite.
Česnaką sukapokite labia mažais gabaliukais.
Baziliko lapus susukite ir supjaustykite labai smulkiai (šifonade stiliumi).
Lengvai pravėsusias ciabatos riekeles dėkite į serviravimo lėkštę ir ant kiekvienos reikelės uždėkite pjaustytus pomidorus.
Užberkite po kelis česnako gabalėlius, taip pat užberkite bazilikus, pipirus ir truputį druskos.
Apšlakstykite alyvuogių aliejumi dar kartą ir pateikite.
Galimi ir kiti tokios pomidorų brusketos variantai.
- ant viršaus užtarkuokite šiek tiek Parmezano sūrio,
- nedėkite česnako, o uždėkite Mocarela sūrio griežinėlį ir avokado skiltelę,
- ciabatą užtepkite ožkos sūriu ir tuomet dėkite smulkintus pomidorus ir apšlakstykite ne tik alyvuogių aliejumi, bet ir Balsamiko acto cremu.
Sudėtingumas: paprasta
Receptas: pagal virtuvės šefą Andrea