Ingrida atrado superinį obuolių pyragą: skonis – nepakartojamas

Kepimo forma 27 cm skersmens. Reikės: 5 kiaušiniai; 1 st cukraus + 1 v. š. obuoliams pabarstyti; 150 g sviesto; 0.5 st kefyro; 1 a. š. sodos; 300 g miltų; 5 obuoliai; 1 a. š. cinamono; 0.5 citrinos sulčių; šiek tiek sviesto, formai patepti; cukraus pudros, pyragui pabarstyti; ledų, patiekti, jei norisi; uogų, patiekti, jei norisi.
Obuolių pyrago receptas
Obuolius nulupame, išpjauname sėklalizdžius ir supjaustome nedideliais gabalėliais. Pabarstome cukrumi, cinamonu ir apšlakstome citrinos sultimis. Sviestą ištirpiname.
Kiaušinius išsukame su cukrumi, kol masė pabals ir patrigubės. Įmaišome tirpintą ir jau šiek tiek pravėsusį sviestą. Sodą suberiame į kefyrą ir gerai išmaišome. Supilame į tešlą. Įsijojame miltus ir gerai išmaišome. Suberiame obuolius.
Gautą masę supilame į sviestu pateptą kepimo indą. Kepame gerai įkaitintoje iki 180 * C T orkaitėje 40–50 min.
Iškepusį pyragą pabarstome cukraus pudra. Patiekiame su ledais ir šviežiomis avietėmis.