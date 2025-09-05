Šį mielinės tešlos pyragą kepsite visą rudenį: receptą užsirašykite iš karto

Na, jei visos mielinės tešlos bus tokios malonios kaip ši tešla, tai tikrai kepsiu ir daugiau.
Be to, tokį pyragą nėra sudėtinga paruošti (nors prirašiau tikrai daug). Ir labai paprasta jį greitai suvalgyti“, – rašo tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.
Pyragui reikės: apie 750 gr.–1 kg slyvų (naudojau sausesnes Vengrines, jos ne taip sušlapina pyragą); 250 gr. miltų; 15 gr. šviežių mielių; 125 ml drungno pieno; 75 gr. cukraus; 50 gr. ištirpinto sviesto; trupučio druskos; migdolų drožlių; 1 a. š. prieskonių skirtų obuolių pyragui.
Mielinio slyvų pyrago receptas
Miltus persijokite į dubenį. Padarykite įdubimą ir į jį sudėkite mieles, cukrų, pieną. Sutrinkite tik su nedidele dalimi miltų. Kiti miltai turi likti krašte.
Uždenkite rankšluosčiu ir 15 min. laikykite šiltai, kad pakiltų.
Sudėkite jau pravėsusį sviestą, druską ir viską gerai išmaišykite.
Tešlą gerai išminkykite, kol ji nebelips prie dubens kraštų ir ims darytis pūslės. Vėl ją uždenkite rankšluosčiu ir leiskite vėl jai kilti 30 min.
Per tą laiką pasiruoškite slyvas. Jas nuplaukite ir perpjovę per pusę išimkite kauliukus.
Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi. Ant jo dėkite iškočiotą tešlą. Ją dar pirštais ištempkite, kad formos kraštuose susidarytų nedidelis bortelis.
Slyvas išdėliokite ratu, pjūviu į viršų (odele į apačią), kaip, kad yra išsidėstę žuvies žvynai.
Užberkite prieskonių ir migdolų drožlių. Tešlą dar kartą palaikykite 20 minučių, kad ji vėl pakiltų.
Pyragą dėkite į iš anksto iki 220 C temperatūros įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 30 minučių.
Jei riešutai pradėjo stipriai ruduoti, uždenkite pyragą folijos lakštu.
Pyragą pateikite jau pravėsusį.