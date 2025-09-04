Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Vytaras Radzevičius išdavė skaniausio bulvių kugelio receptą: neišbandyti būtų nuodėmė

2025-09-04 13:50
2025-09-04 13:50

Rugsėjis Lietuvoje neatsiejamas nuo bulviakasio, o bulvės – nuo jaukių šeimos savaitgalio pietų ar vakarienių. Būdamos maistingos ir pigios, bulvės neretai tampa pagrindu išskirtinai gardiems savaitgalio patiekalams, vienas kurių – kugelis.

Vytaras Radzevičius išdavė skaniausią kugelio receptą (nuotr. pranešimo spaudai, laidos „Vytaro ferma“ stop kadras)

Rugsėjis Lietuvoje neatsiejamas nuo bulviakasio, o bulvės – nuo jaukių šeimos savaitgalio pietų ar vakarienių. Būdamos maistingos ir pigios, bulvės neretai tampa pagrindu išskirtinai gardiems savaitgalio patiekalams, vienas kurių – kugelis.

Keliautojas, virtuvės šefas ir „Lidl“ ambasadorius Vytaras Radzevičius tikina, jog bulvių kugelis – ne tik sotus, bet ir nebrangus pasirinkimas, kuris jo šeimą lydi nuo vaikystės iki šių dienų, rašoma pranešime spaudai.

Bulvės – nebrangus lietuviškos virtuvės pagrindas

Bulvės – neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis, kurią daugelis vadina antrąja duona. Tai – vienas pigiausių, bet kartu ir universaliausių produktų, tinkantis tiek kasdieniams, tiek šventiniams patiekalams.

Iš jų galima paruošti daugybę valgių, tačiau būtent kugelis dažniausiai tampa tikru savaitgalio šeimos pietų ar vakarienės akcentu. Pasak V. Radzevičiaus, bulvių paprastumas bei skonis ir yra tai, kas šį patiekalą daro ypatingu.

„Kugelis mūsų šeimoje yra vienas mėgstamiausių patiekalų. Močiutė Suvalkijoje kepdavo jį krosnyje su vištiena arba kiaulės kojomis, mama gamina iš stambių tarkių.

Aš pats esu jį kepęs net Meksikoje – konservų skardinėse ant žarijų, ir pavyko visai gerai. Dabar, gyvendamas Dzūkijoje, dažnai klausiu vietinių, kuo kugelis skiriasi nuo bandos – ir tada tenka greitai nešti kudašių“, – juokiasi minėto prekybos tinklo ambasadorius.

Pasak V. Radzevičiaus, ruošiant kugelį verta atsiminti kelias paprastas taisykles. Pirmiausia – tarkius reikia gerai nusunkti, nes per daug skysčio neleis kugeliui gražiai iškepti ir jis bus per minkštas.

Antra – labai svarbu nepagailėti pakepintų svogūnų ir lašinukų, nes jie suteikia pagrindinį skonį. O dar vienas patarimas – prieš pat kepimą įmaišyti išplaktus kiaušinių baltymus: jie padeda kugeliui išlikti puriam.

Šiandien V. Radzevičius dažniausiai gamina kugelį pagal seną smetonišką receptą, o prie jo patiekia ypatingą dzūkišką pagardą – „darycinį“.

Kugelis pagal Vytarą Radzevičių

Patiekalui reikės:

  • 2 kg bulvių;
  • 2 stiklinių pieno;
  • 4 kiaušinių;
  • 1–2 smulkiai pjaustytų svogūnų;
  • Smulkiai pjaustytų lašinukų;
  • Riebalų skardai patepti;
  • Druskos ir maltų juodųjų pipirų – pagal skonį.

Gaminimas:

Bulves nuskuskite, nuplaukite, sutarkuokite ir nusunkite. Tarkius užplikykite verdančiu pienu, įmaišykite pipirus, druską, pakepintus lašinukus bei svogūną.

Atskirkite kiaušinių baltymus nuo trynių, pastaruosius suplakite. Supilkite plaktus kiaušinio trynius ir viską gerai išmaišykite.

Prieš kepant išplakite atskirtus baltymus ir juos įmaišykite į tešlą. Masę supilkite į riebalais išteptą kepimo formą, uždenkite ir kepkite orkaitėje arba krosnyje 180–190 laipsnių temperatūroje maždaug valandą. Tuomet atidenkite ir kepkite dar 30 minučių, kol gražiai apskrus.

„Darycinis“ – ypatingas pagardas kugeliui

Kol orkaitėje kepa kugelis, metas pasiruošti ypatingą pagardą – dzūkiškąjį „darycinį“.

„Kugelis su „daryciniu“ – tikras šeimos savaitgalio atradimas. Paprasta, pigu ir labai skanu!“ – sako V. Radzevičius.

Reikės:

  • 200 g varškės;
  • 250 g grietinės;
  • Druskos;
  • Česnako skiltelės;
  • Smulkintų krapų;
  • Svogūnų laiškų.

Gaminimas:

Dubenyje varškę ištrinkite su grietine. Pagardinkite druska, įspauskite česnako skiltelę, įmaišykite smulkintų krapų ir svogūnų laiškų.

Gautą padažą uždėkite ant karšto, dar garuojančio kugelio gabalėlio. Skanaus!

