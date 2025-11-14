Alergija mėsai? Perspėja, dėl keisto erkių įkandimo poveikio

Marthas-Vinyard – sala, į kurią turistai atvyksta dėl gamtos ir puikios vietinės virtuvės. Be to, neseniai paaiškėjo, kad tai regionas, kuriame erkes aktyviai platina boreliozę (Laimo ligą). Pastaraisiais metais saloje ėmė plisti Vienišosios žvaigždės erkės (Amblyomma americanum). Jų įkandimas gali sukelti alfa-gal sindromą, t. y. alergiją raudonam mėsai. Vien tik 2024 m. ši liga buvo nustatyta 523 vietos gyventojams (iš viso saloje gyvena 23 tūkst. žmonių).
Dėl erkių įkandimo grėsmės žmonės bijo vaikščioti gamtoje ir netgi leisti laiką sode. Tie, kuriems jau išsivystė alfa-gal sindromas, priversti atsisakyti raudonos mėsos. Sunkesniais atvejais, kai žmogus patyrė kelių erkių įkandimus, reikia atsisakyti ir pieno produktų.
Sindromas gali užklupti netikėtai, o tai ypač nemalonu, kai žmogaus darbas susijęs su maistu. Vietos gyventoja Nina Levin yra virėja, kuri iki erkių įkandimo gamino picą ir pyragaičius furgonėlyje. Šią vasarą N. Levin pradėjo pardavinėti ir veganiškus produktus, kad pati galėtų valgyti tai, ką gamina.
Kitos kavinės, restoranai ir parduotuvės taip pat pradėjo atsižvelgti į gyventojų, kurie priversti pereiti prie vegetariškos dietos, poreikius. Meniu atsiranda specialūs patiekalai, o parduotuvėse dabar yra lentynos, kuriose yra maistas, saugus žmonėms, sergantiems alfa-gal sindromu.
Alfa-gal sindromas – vienas keisčiausių alergijos tipų – tai galaktozė-α-1,3-galaktozė (sutrumpintai – alfa-gal) angliavandenis, kuris yra visų žinduolių, išskyrus primatus, organizmuose. 2009 m. mokslininkai nustatė, kad alerginė reakcija į mėsą išsivysto ne dėl baltymų, o dėl angliavandenio alfa-gal. Įdomu tai, kad alerginė reakcija gali pasireikšti ne kiekvieną kartą po raudonos mėsos vartojimo.
Paprastai maisto alergijos požymiai atsiranda per dvi valandas po sąlyčio su alergenu. Alfa-gal sindromo atveju taip nėra: simptomai gali atsirasti ir daug vėliau – nuo dviejų iki aštuonių valandų.Tokios alergijos simptomai taip pat ne visada yra tipiniai. Dažnai tai yra gana įprasti bėrimai ir niežulys, o sunkesniais atvejais – patinimai, kosulys, dusulys, galvos svaigimas, apsvaigimas, kraujospūdžio kritimas. Tačiau kartais žmogus reaguoja tik virškinimo trakte, t. y. atsiranda vidurių pūtimas, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas. Tokia alergijai netipiška reakcija apsunkina diagnozę.
Kai kuriems žmonėms tokia alergija pasireiškia ekstremaliomis formomis: imuninė sistema reaguoja ne tik tada, kai žmogus valgo raudoną mėsą ar pieno produktus. Būna, kad alerginė reakcija pasireiškia, kai žmogus įkvepia dūmų iš grilio, kuriame kepama raudona mėsa. Kai kurie žmonės reaguoja į vaistus (taip pat maisto produktus ir kosmetiką), kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės komponentų. Pavyzdžiui, želatina ar glicerinas gali būti gaunami būtent tokiu būdu. Kai kurie vaistai patys gaminami iš gyvūnų dalių arba naudojant gyvūnus: pavyzdžiui, heparinas (padeda išvengti trombų susidarymo), kasos fermentai ir cetuksimabas (naudojamas onkologinėms ligoms gydyti).
Tokios alergijos formos sukelia daugybę problemų ir labai paveikia gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, jei vienas šeimos narys patiria alergiją net įkvėpęs kepamos mėsos garų, visa šeima priversta nustoti valgyti mėsą. Eiti į restoranus taip pat pavojinga: net vegetariškame patiekale gali būti raudonos mėsos pėdsakų, o tai sukels alergiją. Tai gali būti mirtina, ir tuomet reikia skubiai suleisti adrenalino.
Pirmasis mirties atvejis
Amerikos mokslininkai užfiksavo pirmąjį mirties atvejį, kilusį dėl alergijos raudonai mėsai, kurią sukėlė erkių įkandimas. Apie tai rašoma Virdžinijos universiteto mokslininkų darbe, paskelbtame lapkričio 12 d. žurnale „Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice“.
Mokslininkų teigimu, 2024 m. vasarą 47 metų amžiaus pilotas mirė dėl alergijos žinduolių mėsai. Pirmieji alergijos simptomai pasireiškė po dienos, praleistos gamtoje, kai jis suvalgė jautienos kepsnį. Naktį vyras jautėsi blogai, jam pasireiškė vėmimas ir viduriavimas. Ryte jis pasijuto geriau, todėl nesikreipė į gydytojus.
Po dviejų savaičių, savo namuose Naujajame Džersyje, amerikietis suvalgė mėsainį, po kurio jam pasireiškė panašūs simptomai. Artimieji ir medikai bandė jį gaivinti, bet po kelių valandų jis mirė.
Alergija tampa globalia problema
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų skaičiavimais, nuo 2010 m. JAV 450 tūkst. žmonių gyveno arba gyvena su alfa-gal sindromu. Nors kol kas tai yra labiau amerikiečių problema, laikui bėgant situacija gali pasikeisti. Juo labiau, kad alfa-gal sindromas randamas vis daugiau šalių.
Yra žinoma, kad kai kuriais atvejais alfa-gal sindromas išsivystė po kitų erkių įkandimo, o ne po vienišos žvaigždės erkių, paplitusių JAV, įkandimo.
