  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Žaibiškai populiarėja dieta, kuri padėjo Adelei atsikratyti kilogramų: štai ji

2025-11-23 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-23 16:25

Dainininkė Adele, žinoma, visada atrodė nuostabiai, bet dabar kalbama apie tai, kad sirtuinų dietos dėka jai pavyko iš esmės pakeisti savo gyvenimo būdą.

Adele (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)

Ši dieta labiausiai rekomenduojama tiems, kurie nenori atsisakyti juodojo šokolado ir raudonojo vyno, rašoma hellomagazine.com.

Kas yra sirtuinų maisto dieta?

Ši dieta taip pat vadinama „5:2“ dieta. Ji yra pagrįsta moksliniais tyrimais apie sirtuinus  – septynių organizme esančių baltymų grupę, kuri reguliuoja įvairias organizmo funkcijas, pavyzdžiui, medžiagų apykaitą, uždegimus ir gyvenimo trukmę.

Laikantis sirtuinų maisto dietos raginama susitelkti į didesnį sveiko sirtuinų maisto kiekio suvartojimą. Tai yra šie maisto produktai:

Obuoliai; Citrusiniai vaisiai; Raudonas vynas; Grikiai; Graikiški riešutai; Juodas šokoladas; Datulės; Petražolės; Kaparėliai; Šilauogės; Žalioji arbata; Soja; Braškės; Turmerikas; Alyvuogių aliejus; Raudonieji svogūnai; Gražgarstės; Lapiniai kopūstai.

Nors daugelis sirtuinų dietų ragina riboti kalorijas ir pabadauti, rekomenduojama pradėti nuo lengvesnio dietos varianto, jei prie jos dar nesate pratę. Visi pusryčių, pietų ir vakarienės receptai gaminami iš daugybę naudingų savybių turinčio maisto, todėl jei norite valgyti tris kartus per dieną, taip ramiai galite daryti.

Ką Adele valgo pusryčiams?

Adele įprastiniai pusryčiai gali būti didelė stiklinė itin sveikatingų žaliųjų sulčių, kurios dažnai vadinamos sirtuinų dietos firminiu patiekalu. Šios sultys gaminamos iš daug geležies turinčių žaliųjų lapinių daržovių, pavyzdžiui, lapinių kopūstų, gražgarsčių, salierų mišinio, kuris pagardinamas žaliaisiais obuoliais, mačia ir citrinos sultimis.

Tokios žaliosios sultys yra puiki alternatyva mėgstantiems gėrimus su kofeinu, nes jose yra mačios – daug antioksidantų turinčio kofeino šaltinio. Prieš numesdama svorį Adele pripažino, kad kasdien gerdavo po 10 puodelių arbatos su dviem šaukšteliais cukraus. Ji sakė: „Per dieną suvartodavau 20 šaukštelių cukraus.“

Sirtuinų dietos pusryčiams labai tinka ir avižinė košė su graikiniais riešutais ir datulėmis – ją pasigaminti labai lengva, ir ji taip pat tiks ir smaližiams.

Ką Adele valgo pietums?

Paprastai sirtuinų dietos pietums galima pasigaminti, pavyzdžiui, šakšuką – tai žydiškas patiekalas iš kiaušinių, pomidorų  ir lapinių kopūstų. Šis sveikas ir sotus patiekalas su minkštais kiaušinių tryniais gali būti gaminamas didelėje keptuvėje ir patiekiamas su grikių duonele – tobulai tinka valgyti dviese!

Ką Adele valgo vakarienei?

Kas sakė, kad laikantis dietos negalima valgyti makaronų? Vienas iš sirtuinų dietos patiekalų yra „Arrabiata“ makaronai su karališkosiomis krevetėmis – nuostabiai sotu ir be galo gardu. 

Prieš pradedant mesti svorį visada labai svarbu įsitikinti, kad tai darote būtent dėl savęs pačių, o ne dėl ko nors kito. Adele buvęs asmeninis treneris Pete Geracimo pasidalino savo įžvalgomis apie tai, kas buvo Adele motyvacija ir kaip svorį ji metė savo pačios pasirinkimu.

Instagramo įraše jis dalinosi: „Kai kartu su Adele pradėjome lieknėti, niekas negalvojo apie tai, kad jai reikia būti labai lieknai. Viskas buvo daroma dėl jos sveikatos. Ypač po nėštumo ir po operacijos.“

