TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo naujausia žinia apie legendinės Dolly Parton sveikatos būklę

2025-11-19 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 16:25

Dolly Parton nuramino gerbėjus, sekmadienio vakarą vaizdo ryšiu pasirodžiusi gyvybinga ir sveikai atrodanti, kad priimtų garbės „Oskarą“ – po to, kai dėl sveikatos problemų nusprendė renginyje nedalyvauti gyvai.

Dolly Parton (nuotr. Vida Press)
8

Dolly Parton nuramino gerbėjus, sekmadienio vakarą vaizdo ryšiu pasirodžiusi gyvybinga ir sveikai atrodanti, kad priimtų garbės „Oskarą“ – po to, kai dėl sveikatos problemų nusprendė renginyje nedalyvauti gyvai.

0

79-erių dainininkė sekmadienį virtualiai pasakė emocingą kalbą „Governors Awards“ ceremonijoje, vykusioje „The Ray Dolby Ballroom“ Holivude, Kalifornijoje, kur jai buvo įteiktas garbės „Oskaras“ – „The Jean Hersholt Humanitarian Award“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dolly Parton
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dolly Parton

Tenesio valstijoje gimusi atlikėja buvo sukėlusi nerimą, kai dėl paslaptingų „sveikatos iššūkių“ atsisakė atvykti į iškilmingą renginį asmeniškai.

Nuoširdi kalba

Tačiau ji vis tiek pakerėjo gerbėjus nuoširdžia kalba, dėvėdama žėrintį smėlio spalvos apdarą ir savo firminę didžiąją šukuoseną, pranešė Mirror.

„Iš mano širdies į jūsų – tikrai jums dėkoju“, – pradėjo dainininkė, paaiškinusi, kaip vertina jai suteiktą apdovanojimą. „Užaugau namuose su dvylika vaikų. Jau vien tai išmoko, koks svarbus yra dalijimasis“, – kalbėjo ji. „Nesupraskite manęs neteisingai – mes neturėjome daug kuo dalytis. Tačiau mano mama ir tėtis savo pavyzdžiu man parodė, kad kuo daugiau duodi, tuo daugiau palaiminimų grįžta atgal.“

„Jolene“ atlikėja sakė, kad visą gyvenimą stengėsi gyventi pagal tėvų pavyzdį, ir dėl to buvo „palaiminta labiau, nei kada nors svajojo“. Ji tęsė: „Kaip šis vakaro apdovanojimas – „The Jean Hersholt Humanitarian Award“ iš Kino meno ir mokslo akademijos. Būti įvertintai yra garbė, tačiau gauti šį apdovanojimą? Tai – gyvenimo palaiminimas, ir aš to nelaikau savaime suprantamu dalyku.“

Dolly pridūrė, kad tokie įvertinimai skatina ją „ieškoti naujų būdų padėti žmonėms atsitiesti – ir argi ne tam mes čia esame?“ Ji taip pat ypatingai paminėjo savo „9 to 5“ kolegę Lily Tomlin, kuri ją pristatė ceremonijos salėje. „Noriu padėkoti savo gerai bičiulei Lily Tomlin už šio apdovanojimo įteikimą“, – sakė atlikėja. – „Labas, Lily, aš tave myliu.“

Dar spalį žvaigždė buvo priversta neigti gandus apie rimtą ligą, išplatinusi vaizdo įrašą su žinute „Aš nemirštu“, praėjus dienai po to, kai jos sesuo paprašė visuomenės „pasimelsti už ją“. „Žinau, kad pastaruoju metu visi mano, jog esu labiau sirguliuojanti, nei iš tikrųjų esu. Ar aš jums atrodau ligota? Aš sunkiai dirbu“, – sakė Dolly „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše.

Tai įvyko po to, kai sesuo Freida atsiprašė, jog išgąsdino gerbėjus savo pirmuoju įrašu „Facebook“ apie garsiosios sesers sveikatą. 79-erių dainininkei neseniai teko atsisakyti dalyvauti renginyje „Dollywood“, kai jai buvo diagnozuotas inkstų akmuo. Vaizdo įraše Dolly padėkojo gerbėjams už maldas ir paaiškino: „Aš nepasirūpinau savimi“ po to, kai šių metų pradžioje mirė jos vyras. „Tad aš apleidau daug dalykų, kuriais turėjau pasirūpinti“, – sakė ji. „Kai pagaliau susiruošiau, gydytojai pasakė: ‘turime sutvarkyti šį dalyką’ ir ‘turime sutvarkyti tą’. Nieko rimto, bet man teko atšaukti kai kuriuos dalykus.“

Dolly nebuvo vienintelė žvaigždė, kuriai per „Governors Awards“ buvo įteiktas garbės „Oskaras“. „Mission Impossible“ legenda Tom Cruise taip pat atsiėmė apdovanojimą, ceremonijoje pasakęs aistringą kalbą apie savo meilę Holivudui.

Jis sakė: „Kinas mane nuveda aplink pasaulį. Jis leidžia man įvertinti ir gerbti skirtumus. Taip pat parodo mūsų bendrą žmogiškumą, kaip esame panašūs tiek daugeliu atžvilgių. Ir nesvarbu, iš kur esame – kino teatre mes drauge juokiamės, drauge jaučiame, drauge viliamės. Tai yra šio meno galia. Ir štai kodėl jis svarbus. Štai kodėl jis svarbus man.“

