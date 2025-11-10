Dainininkės Halsey koncerte – šokiruojantis gerbėjo elgesys: reaguoti turėjo apsauga

Incidentas buvo nufilmuotas ir sparčiai plinta socialiniuose tinkluose, sukeldamas pasipiktinimo bangą, praneša „New York Post“.
Šokiruojantis momentas
31 metų „Grammy“ nominantė lapkričio 4 d. koncertavo „The Anthem“ salėje Vašingtone, kai atlikdama dainą „Is There Somewhere“ priėjo prie scenos krašto, kur buvo susirinkę gerbėjai.Tuomet vienas iš žiūrovų ištiesė ranką po Halsey odiniu sijonu ir ėmė ją liesti, o netrukus – nederamai apgraibė atlikėjos sėdmenis.
Laimei, netoliese buvęs apsaugos darbuotojas greitai sureagavo ir nustumė įžūlų gerbėją. Halsey, panašu, incidento tuo metu nepastebėjo – ji tęsė pasirodymą ir dainavo toliau.
Gerbėjai pasibaisėjo
Kai vaizdo įrašas pateko į socialinius tinklus, Halsey gerbėjai išreiškė pyktį ir pasibjaurėjimą. Viena fanų paskyra platformoje „X“ (anksčiau „Twitter“) pasidalijo įrašu ir parašė:
„Net negaliu patikėti, kad turiu tai sakyti. Gerbkite Halsey ir NIEKADA nelieskite jos ar bet ko kito be sutikimo. Tai neįtikėtina.“
Po įrašu pasipylė šimtai komentarų:
„Šlykštu“, – rašė vienas gerbėjas.
„Man net susuko skrandį“, – pridūrė kitas.
„Tai pasibjaurėtina, jie turi būti uždrausti visiems laikams lankytis jos koncertuose,“ – piktinosi kiti.
Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai Halsey buvo paguldyta į ligoninę Bostone dėl, kaip pati teigė, „nedidelės medicininės problemos“.
„Smulki medicininė nelaimė, bet dabar viskas gerai, pasiruošusi koncertui! Jei šįvakar atrodysiu lėtesnė – todėl!“ – rašė ji savo „Instagram“ istorijose.
Pastaraisiais metais Halsey atvirai kalbėjo apie sveikatos iššūkius – atlikėjai diagnozuota vilkligė ir reta limfoproliferacinė liga, tačiau ji toliau tęsia koncertinį turą.
