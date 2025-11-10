 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Dainininkės Halsey koncerte – šokiruojantis gerbėjo elgesys: reaguoti turėjo apsauga

2025-11-10 17:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 17:40

Gerbėjai negali patikėti tuo, kas įvyko per dainininkės Halsey koncertą Vašingtone – pasirodymo metu vienas žiūrovas išdrįso grubiai paliesti atlikėją.

Halsey (nuotr. Vida Press)

Gerbėjai negali patikėti tuo, kas įvyko per dainininkės Halsey koncertą Vašingtone – pasirodymo metu vienas žiūrovas išdrįso grubiai paliesti atlikėją.

REKLAMA
0

Incidentas buvo nufilmuotas ir sparčiai plinta socialiniuose tinkluose, sukeldamas pasipiktinimo bangą, praneša „New York Post“.

Šokiruojantis momentas

31 metų „Grammy“ nominantė lapkričio 4 d. koncertavo „The Anthem“ salėje Vašingtone, kai atlikdama dainą „Is There Somewhere“ priėjo prie scenos krašto, kur buvo susirinkę gerbėjai.Tuomet vienas iš žiūrovų ištiesė ranką po Halsey odiniu sijonu ir ėmė ją liesti, o netrukus – nederamai apgraibė atlikėjos sėdmenis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laimei, netoliese buvęs apsaugos darbuotojas greitai sureagavo ir nustumė įžūlų gerbėją. Halsey, panašu, incidento tuo metu nepastebėjo – ji tęsė pasirodymą ir dainavo toliau.

REKLAMA
REKLAMA

Gerbėjai pasibaisėjo

Kai vaizdo įrašas pateko į socialinius tinklus, Halsey gerbėjai išreiškė pyktį ir pasibjaurėjimą. Viena fanų paskyra platformoje „X“ (anksčiau „Twitter“) pasidalijo įrašu ir parašė:

REKLAMA

„Net negaliu patikėti, kad turiu tai sakyti. Gerbkite Halsey ir NIEKADA nelieskite jos ar bet ko kito be sutikimo. Tai neįtikėtina.“

Po įrašu pasipylė šimtai komentarų:

„Šlykštu“, – rašė vienas gerbėjas.

„Man net susuko skrandį“, – pridūrė kitas.

„Tai pasibjaurėtina, jie turi būti uždrausti visiems laikams lankytis jos koncertuose,“ – piktinosi kiti.

REKLAMA
REKLAMA

Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai Halsey buvo paguldyta į ligoninę Bostone dėl, kaip pati teigė, „nedidelės medicininės problemos“.

„Smulki medicininė nelaimė, bet dabar viskas gerai, pasiruošusi koncertui! Jei šįvakar atrodysiu lėtesnė – todėl!“ – rašė ji savo „Instagram“ istorijose.

Pastaraisiais metais Halsey atvirai kalbėjo apie sveikatos iššūkius – atlikėjai diagnozuota vilkligė ir reta limfoproliferacinė liga, tačiau ji toliau tęsia koncertinį turą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų