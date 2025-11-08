Publika šėlo anšlaginiame „Biplan“ koncerte: „Geresnio albumo pristatymo sugalvoti neįmanoma“

Pilnutėlėje salėje skambėjo ne tik nauji kūriniai, bet ir visus šokti kvietę didžiausi „biplanų“ hitai.Kitą albumo „Viskas kaip patinka tau“ pristatymo koncertą grupė surengs jau šį šeštadienį (lapkričio 8 d.) Palangos koncertų salėje – į šį pasirodymą visi bilietai jau išparduoti, rašoma pranešime spaudai.
Artimiausi „Biplan“ koncertai vyks gruodžio 26 d. Renginių kombinate Klaipėdoje, gruodžio 30 d. koncertų salėje „Saulė“ Šiauliuose, o metus užbaigs gruodžio 31 d. Naujametinis koncertas Kauno kultūros centre „Girstutis“.Bilietus į grupės „Biplan“ koncertus Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune galima įsigyti bilietų platinimo platformose „Shownet.lt“, „Ticketmarket.lt“ ir „Bilietai.lt“.
Tris dešimtmečius muzikuojanti grupė „Biplan“ naujo albumo pristatymo vakarą pradėjo su daina „Nepamiršk manęs“.
Šią pakeitė 2022 m. singlu išleistas kūrinys „Sveikas sugrįžęs namo“, po kurio grupės lyderis Maksas Melmanas šiltai pasisveikino su gausiai susirinkusiais gerbėjais: „Labas vakaras, Vilniau! Smagu jus visus matyti!“.
Koncertą pratęsė daina „Kada kada“ – pernai singlu išleistas „Biplan“ kūrinys, originaliai įrašytas su alternatyvios muzikos atstovu Gamka. Publika galutinai įšilo pasigirdus pirmiesiems gerai žinomo 2008-ųjų metų vasaros hito „Jūros gilumos akių mergaitė“ garsams.Netrukus pagreitį įgavusiame koncerte viena po kitos skambėjo naujos ir gerai žinomos dainos „Ji sako“, „Plius / Minus (Viskas bus gerai)“, „Hey Ya Ho (Sapnų gaudyklė)“, „Vasara nesibaigs“ ir „Kapitonai“.
Šventinėmis nuotaikomis publiką užkrėtė artėjančioms didžiosioms metų šventėms skirta daina „Kalėdos“ – gerbėjai įžiebė mobiliųjų telefonų šviesų jūrą.
Vėliau įkaitintą publiką džiugino viena po kitos atliktos dainos „Be penkių vidurnaktį“, „Mėlynos akys“, „Į taikinį“ ir dainuoti kartu privertęs hitas „Amore“. Pasigirdus naujo albumo titulinės dainos „Viskas kaip patinka tau“ pirmiesiems akordams, grupės lyderis Maksas Melmanas nulipo nuo scenos ir gerbėjoms dovanojo baltas rožes.Vakaro kulminacija buvo pasiekta atliekant megahitais tapusias tris dainas „Kino filmai“, „Iš taško A“ ir „Labas rytas“.
Po gausių ovacijų ir kvietimo grįžti į sceną, grupė „Biplan“ bisui atliko paskutines dvi dainas „O mes prie jūros“ ir antrąkart nuskambėjusią „Kino filmai“, kurias su grupe kartu dainavo visi gerbėjai.
