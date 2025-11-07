Iš „OneRepublic“ žvaigždės – išskirtinis dėmesys Lietuvai: pas mus sužavėjo 3 dalykai

Legendinės muzikos grupės „OneRepublic“ koncertas trečiadienio vakarą sukrėtė Kauną. Prieš pasirodymą, grupės lyderis Ryanas Tedderis nusprendė pasižvalgyti po miesto centrą ir atrado vietos grožį, kuris jį visiškai pakerėjo. Šiais įspūdžiais jis pasidalino ne tik su artimaisiais, bet ir su gerbėjais, publikuodamas nuotraukas ir žodžius, kurie išprovokavo didelį lietuvių susižavėjimą.