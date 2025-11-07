Iš „OneRepublic“ žvaigždės – išskirtinis dėmesys Lietuvai: pas mus sužavėjo 3 dalykai

Savo įspūdžiais Kaune atlikėjas pasidalijo ir koncerto metu. Garsusis dainininkas publikai pasakojo, kad prieš koncertą vaikštinėdamas Laisvės alėjoje, jis išvydo neregėto grožio saulėlydį. Žavėdamasis šiuo vaizdu, jis nedelsiant paskambino šeimai vaizdo skambučiu, kad šie taip pat galėtų juo pasigrožėti.
„OneRepublic“ koncertas Kaune(28 nuotr.)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
„OneRepublic“ koncertas Kaune (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS)
Pasidalijo viešai
Vėliau šiuo vaizdu jis pasidalino ir socialinėje erdvėje, paskelbdamas savo nuotrauką saulėlydžio metu ir keletą fotografijų, kuriose įamžintas saulės nusileidimas.
Grupės „OneRepublic“ lyderis pasidalino ir Kauno Soboro nuotrauka bei jam patikusios kavinės vaizdu, kurioje, kaip pats minėjo, gėrė jam patikusią kavą. Prie nuotraukų Ryanas pridūrė: „Puiki kava Lietuvoje“.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA