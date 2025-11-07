 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš „OneRepublic“ žvaigždės – išskirtinis dėmesys Lietuvai: pas mus sužavėjo 3 dalykai

2025-11-07 13:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 13:38

Legendinės muzikos grupės „OneRepublic“ koncertas trečiadienio vakarą sukrėtė Kauną. Prieš pasirodymą, grupės lyderis Ryanas Tedderis nusprendė pasižvalgyti po miesto centrą ir atrado vietos grožį, kuris jį visiškai pakerėjo. Šiais įspūdžiais jis pasidalino ne tik su artimaisiais, bet ir su gerbėjais, publikuodamas nuotraukas ir žodžius, kurie išprovokavo didelį lietuvių susižavėjimą.

Ryan Tedder (Nuotr. Eriko Ovčarenko/BNS, socialinių tinklų)
28

Legendinės muzikos grupės „OneRepublic“ koncertas trečiadienio vakarą sukrėtė Kauną. Prieš pasirodymą, grupės lyderis Ryanas Tedderis nusprendė pasižvalgyti po miesto centrą ir atrado vietos grožį, kuris jį visiškai pakerėjo. Šiais įspūdžiais jis pasidalino ne tik su artimaisiais, bet ir su gerbėjais, publikuodamas nuotraukas ir žodžius, kurie išprovokavo didelį lietuvių susižavėjimą.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo įspūdžiais Kaune atlikėjas pasidalijo ir koncerto metu. Garsusis dainininkas publikai pasakojo, kad prieš koncertą vaikštinėdamas Laisvės alėjoje, jis išvydo neregėto grožio saulėlydį. Žavėdamasis šiuo vaizdu, jis nedelsiant paskambino šeimai vaizdo skambučiu, kad šie taip pat galėtų juo pasigrožėti.

REKLAMA
REKLAMA

„OneRepublic“ koncertas Kaune
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „OneRepublic“ koncertas Kaune

Pasidalijo viešai

Vėliau šiuo vaizdu jis pasidalino ir socialinėje erdvėje, paskelbdamas savo nuotrauką saulėlydžio metu ir keletą fotografijų, kuriose įamžintas saulės nusileidimas.

Grupės „OneRepublic“ lyderis pasidalino ir Kauno Soboro nuotrauka bei jam patikusios kavinės vaizdu, kurioje, kaip pats minėjo, gėrė jam patikusią kavą. Prie nuotraukų Ryanas pridūrė: „Puiki kava Lietuvoje“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų