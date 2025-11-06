Iš Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro – liūdna žinia

Didžiulį tarptautinį pripažinimą britų atlikėjas Lawrence Power pelnė per pastarąjį dešimtmetį, kuomet jis tapo nuolatiniu kviestiniu solistu garsiausiuose pasaulio orkestruose – Čikagos simfoniniame, Bostono simfoniniame, Karališkajame Concertgebouw, Bavarijos radijo, Stokholmo, Bergeno, Varšuvos filharmonijos orkestruose, taip pat jis reguliariai koncertuoja su Londono Philharmonia, BBC simfoniniu, BBC Škotijos simfoniniu, Karališkuoju Liverpulio filharmonijos orkestrais, Europos kameriniu orkestru ir kt. Lawrence’as Poweris bendradarbiavo su tokiais įžymiais dirigentais kaip Esa-Pekka Salonenas, Paavo Järvi, Vladimiras Jurowskis, Edwardas Gardneris, Nicholas Collonas, Osmo Vänskä, Lahavas Shani, Andrew Manze ir kt.
Turtingas skambesys
Lawrence’as Poweris taip pat dažnai kviečiamas į Zalcburgo, Verbier, Aspeno, Oslo ir kitus žymiausius festivalius ir jau koncertavo su tokiomis muzikos garsenybėmis kaip Joshua Bellas, Maksimas Vengerovas, Stevenas Isserlisas, Nicolas Alstaedtas, Simonas Crawford-Phillipsas, Vilde Frang ir kt.
Atlikėjas garsėja ypač turtingu skambesiu, stulbinančiu techniniu meistriškumu ir aistra dabartyje kuriamai muzikai. Lawrence’as prisidėjo prie alto instrumento iškėlimo ne tik aukščiausio lygio pasirodymais – rečitaliuose, kamerinės muzikos koncertuose ar grodamas koncertus su orkestru, bet ir dėka savo įkurtos „Viola Commissioning Circle“ (VCC) naujų kūrinių inicijavimo programos. Jos pagrindu žymiausi pasaulio kompozitoriai sukūrė nemažą vertingą repertuarą altui ir jį nuolat sėkmingai plečia kasmet.
„Mano manymu, altas turi labiausiai intriguojantį balsą tarp visų styginių instrumentų“, - yra sakęs atlikėjas. „Kitų styginių instrumentų dydžiai yra aiškiai nustatyti, tuo tarpu altų matmenys tarpusavyje skiriasi – todėl visi altai skamba kiek skirtingai. Tai visada šiek tiek „netobulas“ instrumentas, turintis ypatingo charakterio. Galimybė girdėti tokį skambesį plačiame orkestro kontekste yra be galo jaudinanti. Manau, todėl tiek daug XX a. kompozitorių taip traukė rašyti kūrinius altui“, - apie savo instrumento išskirtinumą kalbėjo garsusis virtuozas.
Reziduojantis menininkas
Praeitą sezoną Lawrence‘as buvo reziduojantis menininkas viename svarbiausių Europos kultūros objektų – Londono „Southbank Centre“. Čia jis surengė rečitalį kartu su garsiu britų kompozitoriumi ir pianistu Thomasu Adèsu, o kartu su Esa-Pekka Saloneno diriguojamu Londono Philharmonia orkestru atliko Magnuso Lindbergo Koncerto altui premjerą Jungtinėje Karalystėje.
Taip pat praėjusį rudenį ypatingo pasisekimo sulaukė ir jo pasirodymas su Škotijos orkestru, kuriame Lawrence‘as atliko Anderso Hillborgo Koncertą altui – jis nuskambės ir koncerte Vilniuje. „Nuostabus kūrinys, sukurtas išnaudojant Lawrence’o Powerio virtuoziškumą ir charizmatišką muzikinę asmenybę“, – rašė „Edinburgh Music Review“. Kitas muzikinis portalas „Bachtrack“ apie Koncertą altui ir jo atlikimą pabrėžė: „Kūrinys buvo užburiantis, <...> harmoniškai kompleksiškas, bet labai lengvai suprantamas. Powerio techninis užtikrintumas buvo įspūdingas, kaip ir jo neišsenkanti ištvermė.“
